کەمال محەممەد: بەهۆی جەنگی ئێران و هێرشەکانی سەر کۆرمۆر بەرهەمهێنانی نەوت 60 هەزار بەرمیل دابەزیوە

2026-04-04 16:47

وەزیری کارەبای هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، رێژەی کارەبای 24 کاتژمێری لە هەرێم گەیشتووەتە 85% و تا ناوەڕاستی ئەمساڵ دەبێتە 100%. هاوکات گۆڕانکاریی ئیداریی لە بەڕێوەبەرایەتیی کارەبای دهۆک راگەیاند و ئاماژەی بەوە کرد کە کورتهێنانی غازی ماڵان پەیوەندی بە ڕاوەستانی کارەکانی کێڵگەی کۆرمۆرەوە هەیە بەهۆی بارودۆخی جەنگ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەوە

شەممە 4ـی نیسانی 2026، کەمال محەممەد وەزیری کارەبا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە شاری دهۆک رایگەیاند،" ئێستا زیاتر لە 85%ـی هاووڵاتییانی هەرێم خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێرین، پلانمان وایە تا ناوەڕاستی ئەمساڵ ئەم رێژەیە بگەیەنینە 100% و تەواوی کوردستان بەشێوەی شەو و رۆژ کارەبای نیشتمانی هەبێت."

وەزیر ئاماژەی بەوە کرد کە توانای بەرهەمهێنانی کارەبا گەیشتووەتە 5500 مێگاوات و چەندین پڕۆژەی نوێی وەک وێستگەی خورمەڵە 1500 مێگاوات، خەبات 1500 مێگاوات، تاسڵوجە 300 مێگاوات و پڕۆژەی دێڕەلوک و باعدرێ لە جێبەجێکردندان بۆ کەمکردنەوەی پشتبەستن بە غاز.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتی: بڕیار دراوە بە دوورخستنەوەی شاکر مەحموود لە پۆستی بەڕێوەبەری گشتیی کارەبای دهۆک و لە شوێنی ئەو ئەندازیار حازم حەمایل بە وەکالەت دەستبەکار دەبێت. ئەم گۆڕانکارییە ئیدارییە لە کاتێکدایە کە وەزارەت بە وردی چاودێری ئەدای بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکات بۆ باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان.

سەبارەت بەو گرفت و ناڕەزایەتییانەی لە سنووری پارێزگای دهۆک بۆ هەندێک لە هاووڵاتییان دروست ببوو، وەزیر ئاماژەی بەوە کرد، بەدواداچوونی ورد دەکەن بۆ دۆزینەوەی هەر هەڵەیەک و چارەسەرکردنی. جەختیشی کردەوە کە ئەم کێشەیە تەنیا لە دهۆک هەبووە و لە هیچ ناوچەیەکی دیکەی هەرێم بەدی نەکراوە.

هەروەها دڵنیایی دا کە نرخی کارەبا لە سەرتاسەری هەرێم یەکخراوە و سیستەمی "ئی پسوولە" ئاسانکارییەکی گەورەی بۆ هاووڵاتییان کردووە لە کاتی پێدانی کرێی کارەبادا.ئاماژەشی بەوە کرد کە پێشتر داشکاندنی 50%، 25% و 15% هەبووە و لە مانگی شوباتیشدا بەهۆی وەرزی زستانەوە داشکاندنی 20% بۆ هاووڵاتییان جێبەجێ کراوە.

وەزیری کارەبا سەرنجی خستە سەر پرسی غازی ماڵان و کێشەی کەمیی غاز لە بازاڕەکاندا. ڕایگەیاند کە ئەو کورتهێنانەی هەیە پەیوەندی بە ڕاوەستانی کارەکانی کۆمپانیاکانی غازەوە هەیە لە کێڵگەی کۆرمۆر، کە بەهۆی بارودۆخی جەنگ و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەوە کاریگەرییان لەسەر دروست بووە.

لە بەشێکی دیکەی کۆنگرەکەدا، وەزیر سەرنجی خستە سەر کێشەی غازی ماڵان و بەرهەمهێنانی نەوت کە بەهۆی پەرەسەندنی جەنگی نێوان (ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێران) و هێرشەکانی سەر کێڵگەی کۆرمۆرەوە زیانیان بەرکەوتووە. داتاکانی بەم شێوەیە خستە ڕوو، پێش جەنگ بەرهەمهێنان لە نێوان 260 بۆ 270 هەزار بەرمیل بووە، کە 50 هەزاری بۆ ناوخۆ و 215 هەزاری بۆ هەناردە بووە.

هەروەها دوای پەککەوتنی کێڵگەکان، بەرهەمهێنان دابەزیوە بۆ 60 بۆ 65 هەزار بەرمیل، کە 50 هەزاری بۆ ناوخۆ بەکاردێت و تەنیا 15 بۆ 20 هەزاری بۆ هەناردە دەمێنێتەوە.

سەبارەت بە نەوتی کەرکووک گوتی، بڕی 180 هەزار بەرمیل نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی بۆرییەکانی هەرێمەوە دەگوازرێتەوە، کە تێکڕای جووڵەی نەوت دەگەیەنێتە نزیکەی 205 هەزار بەرمیل.

ئاماژەی بەوەش کرد، حکوومەت لەگەڵ ئیدارەی پارێزگاکان و قایمقامیەتەکان لە هەماهەنگیدایە بۆ تێپەڕاندنی ئەم قەیرانە و کاراکردنەوەی مۆلیدە ئەهلییەکان لەو شوێنانەی پێویستیان پێیەتی؛ وەزیری کارەبا جەختکردنەوە لەوەی کە حکوومەت لە هەوڵدایە بۆ پەرەپێدانی سەرچاوە جێگرەوەکانی وزە وەک وێستگە ئاوییەکانی دوکان و دەربەندیخان بۆ ئەوەی هەرێم لە ئەگەری هەر پەککەوتنێکی غازی سروشتی، بتوانێت کارەبای پێویست بۆ هاووڵاتییان دابین بکات.