هونەرمەندێکی کورد پلەی دووەمی لە پێشبڕکێ و پێشانگەیەکی جیهانیی لە پاکستان بەدەست هێنا

2026-04-04 22:42

یەحیا ئەربیلی، شێوەکار و خۆشنووس، وەک هونەرمەندێکی کورد، خەڵاتی پلەی دووەمی لە پێشبڕکێ و پێشانگەیەکی جیهانیی لە وڵاتی پاکستان بەدەست هێنا.

شەممە، 4ی نیسانی 2026، یەحیا ئەربیلی، هونەرمەندی شێوەکار و خۆشنووس، دەربارەی بەشداریکردنی لەو پێشانگە جیهانییە بە کوردستان24ـی گوت: "ئەم پێشبڕکێ و پێشانگەیە، یەکێکە لە رووداوە هونەرییە گرنگەکان، کە زیاتر لە 300 هونەرمەند لە 20 وڵاتی جیاواز کۆکردبووەوە وەکو، پاکستان، هیندستان، تورکیا، سربیا، ئەندەنوسیا، وڵاتانی عەرەبی، سريلانكا، بەنگلادش، نيپاڵ، نێجيريا و ماليزیا."

یەحیا ئەربیلی گوتیشی: "بەشدارییەکە بە مەبەستی پەیوەندیکردنی کولتووری و گۆڕینی ئەزموونە هونەرییەکانە لە نێوان وڵاتاندا رێکخراودا، کە بووەتە هۆی دروستکردنی کۆمەڵێک پلەی نوێ لە هاوبەشکردنی هونەردا و منیش کە بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە توانیم پلەی دووەم بەدەست بهێنم، توانیم بەرهەمەکەم بە شێوەیەکی جیاواز و سەرنجڕاکێش پێشکەش بکەم، کە لە لایەن دادوەرانەوە بەهایەکی بەرزی پێدرا. ئەم سەرکەوتنەش نیشانەی ئاست بەرزی توانای هونەری و هەوڵی بەردەوامی هونەرمەندانی کوردە لە ناو مەیدانی نێودەوڵەتیدا."

ئەو هونەرمەندە باس لە رووداوە گرنگەکانی ئەم پێشبڕکێیە دەکات و دەڵێت: "ئەم رووداوە جگە لە پێشبڕکێ، بووەتە پلاتفۆرمێکی گرنگ بۆ ناساندنی هونەر و کولتووری جیاواز و، رۆڵێکی گرنگی هەیە لە دروستکردنی پەیوەندییە نوێکان لە نێوان هونەرمەنداندا، هەروەها بەدەستهێنانی پلەی دووەم لەم پێشبڕکێیەدا، دەرفەتێکی باشە بۆ بەرزکردنەوەی ناوی هونەری کوردی لە ئاستی جیهاندا و هاندانی هاوڕێیانی تر بۆ بەشدارییەکی زیاتر لە رووداوە نێودەوڵەتییەکاندا."

فێستیڤاڵ و پێشبڕکێی نێودەوڵەتییەکەی پاکستان، یەکێکە لە رووداوە هونەرییە گرنگەکان کە هەموو ساڵێک کۆمەڵێک هونەرمەندی ناودار و نوێخواز لە جیهاندا کۆدەکاتەوە. ئەم فێستیڤاڵە بە مەبەستی پشتگیری لە هونەر، گەشەپێدانی تواناکان و دروستکردنی پەیوەندییە کولتوورییەکان نێوان وڵاتان رێکدەخرێت.

گرنگیی فێستیڤاڵەکە لەوەدایە کە تەنیا مەیدانێکی پێشبڕکێ نییە، بەڵکو شوێنێکە بۆ دۆزینەوەی بیر و رێبازە نوێکان لە هونەردا، و هاندانی هونەرمەندان بۆ پێشکەوتن و بەرهەمهێنانی کاری نوێ و داهێنەر.

یەحیا ئەربیلی، شێوەکار و خۆشنووس، لەدایکبووی شاری هەولێرە، خاوەنی بڕوانامەی دبلۆمە لە ژمێریاری و بەکالۆریۆس لەیاسا، لە ساڵی 2010 کاری پارێزەری کردووە و ئێستاش یاریدەدەری دادوەرییە سەر بە وەزارەتی داد.

لە ساڵی 1993 دەستی کردووە بەکاری خۆشنووسی و ساڵی 1994 یەکێک دەبێت لەدامەزرێنەرانی کۆمەڵەی خۆشنووسانی کوردستان. بەتابلۆیەکی زیو بەشداری دەکات لەیەکێک لە پێشانگەکان لە واشنتنی ئەمریکا، بەشداربووە لە چەندین پێشانگە و پێشبڕکێی جیهانی لە وڵاتەکانی وەکو، ئیتاڵیا و مالیزیا و هیندستان و تورکیا و ئوردن و میسر و قەتەڕ و جەزائیر و لوبنان و شانشینی عەرەبی سعوودی و ئیماڕاتی عەرەبی.