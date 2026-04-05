کەشناسیی هەرێم: 48 کاتژمێری داهاتوو پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە

پێش 20 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە ماوەی 48 کاتژمێری داهاتوودا پلەکانی گەرما روو لە بەرزبوونەوە دەکەن و لەگەڵ بوونی تۆزێکی سووک، لە دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆوە ئەگەری بارینی نمەباران و هەورە تریشقە لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان هەیە.

بەگوێرەی راپۆرتی بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسی، کەشوهەوای ئەمڕۆ و سبەی بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:

کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە 5ی نیسانی2026

کاتەکانی بەیانی تا دوای نیوەڕۆ بە گشتی نیمچە هەور دەبێت، لەگەڵ بوونی تۆزێکی سووک لە هەندێک ناوچە. لە دوای نیوەڕۆوە ئەگەری بارانی کورتخایەن لە ناوچە جیاجیاکان بەتایبەت ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکان هەیە. بەهۆی شێداری خاک و بەرزیی رێژەی شێ لە هەوادا، ئەگەری گۆڕانکاری و دروستبوونی کەشێکی ناسەقامگیر و هەورە تریشقە لە ناوچەیەکی دیاریکراو هەیە.

هەروەها پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە و لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئەگەری زیادبوونی خێرایی با بۆ سەرووی 25 کم لە کاتژمێرێکدا هەیە. لە سەنتەری پارێزگاکانی سلێمانی، دهۆک و هەڵەبجە ئەگەری نمەبارانی کەم لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆدا هەیە، لە شەودا ئاسمان بەرەو نیمچە هەور و ساماڵ دەگۆڕێت.

خێرایی با: 10-15 کم/کاتژمێر.

ئاراستەی با: باکووری رۆژهەڵات.

مەودای بینین: 7-8 کم.

پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ:

هەولێر: 19 پلەی سیلیزی

پیرمام: 14 پلەی سیلیزی

سۆران: 16 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 12 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 18 پلەی سیلیزی

دهۆک: 18 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 20 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 23 پلەی سیلیزی

کەشی سبەی دووشەممە 6ی نیسانی 2026

کەشی سبەی لە کاتەکانی بەیانی تا نیوەڕۆ ئاسمان نیمچە هەور دەبێت. لە دوای نیوەڕۆ ئەگەری نمەباران و هەورە تریشقە لەسەر هەندێک لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکان هەیە. لە کاتەکانی ئێوارەدا لە ناوچە جیاجیاکان ئەگەری بارانبارین لەگەڵ هەورە تریشقە هەیە، لە هەندێک شوێنیش لێزمەبارانی بەهاری دەبارێت.

خێرایی با: 10-15 کم/کاتژمێر.

ئاراستەی با: باکووری رۆژئاوا.

مەودای بینین: 8-10 کم.

پلەکانی گەرما: کەمێک بەرزتر دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای سبەی:

هەولێر: 20 پلەی سیلیزی

پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

سۆران: 17 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 13 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

دهۆک: 19 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 21 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 24 پلەی سیلیزی

کەشناسی ئاماژە بەوە دەکات کە لە ئێستادا هەرێمی کوردستان لەژێر کاریگەریی هیچ شەپۆلێکی سەرەکی بارانباریندا نییە، بەڵکو ئەوەی هەیە کەشێکی وەرزیی بەهارییە کە لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی دیکە دەگۆڕێت و دروستبوونی کەشێکی زۆر ناسەقامگیر پێشبینی ناکرێت.