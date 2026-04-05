پارێزگاری هەولێر: هەرکەسێک غازی ماڵان گران بفرۆشێت سزا دەدرێت

پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، لەمەودوا غازی ماڵان لەرێگەی کارتی ئەلیکترۆنییەوە دابەش دەکرێت و هۆشداریش دەداتە سەرجەم بریکارەکان، هەر کەسێک غاز لە نرخی دیاریکراوی حکوومەت گرانتر بفرۆشێت، رووبەڕووی سزای توندی یاسایی دەبێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 05ـی نیسانی 2026، بە سەرپەرشتیی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر و بە ئامادەبوونی هێمن قادر، جێگری پارێزگار و نەبەز عەبدولحەمید، قائیمقامی ناوەندی، لە دیوانی پارێزگا، کۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی دابەشکردنی نەوت و کانزاکان و لایەنی دیكەی پەیوەندیداری بواری سووتەمەنی بەڕێوەچوو.

بە گوێرەی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە، تیشک خراوەتە سەر میکانیزمی نوێی دابەشکردنی غازی ماڵان بەسەر هاووڵاتییاندا لە ڕێگەی کارتی ئەلیکترۆنی و بە وردی باس لە پرۆسەی دابەشکردنی غاز لە گەڕەکەکان کرا، کە لە رێگەی بریکارەکانەوە و بە چاودێریی راستەوخۆی لایەنە حکوومییەکان بەڕێوەبچێت.

وەک ئەوەی ئاماژەی پێ دراوە، ئامانج لەم هەنگاوە "رێکخستنەوەی بازاڕ، رێگریکردن لە قۆرخکاری و دڵنیابوونەوە لە گەیشتنی غاز بە یەکسانی و بە نرخی حكوومی بۆ هەموو ماڵانە، تاوەکو هاووڵاتییان لە گەڕەکەکانی خۆیاندا بەبێ گرفت پشکی مانگانەیان پێبگات".

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە دا، پارێزگا هەوڵ دەدات کێشەی کەمیی غاز بە یەکجاری چارەسەر بکات و رێگری لە هەر جۆرە کورتھێنانێک بکات کە ببێتە بارگرانی بۆ سەر شانی هاووڵاتییان.

روونیشی کردەوە، کار لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان دەکرێت بۆ زیادکردنی پشکی رۆژانەی هەولێر لە غازی شل و خێراکردنی پرۆسەی گەیاندنی بە کارگەکان، بەهۆی ئەوەی ئێستا رێژەی غاز کەم بووەتەوە و قەیران دروست بووە.

پارێزگاری هەولێر هۆشداری دایە هەموو کارگە و بریکارەکانی دابەشکردنی غاز، بە هیچ شێوەیەک رێگە بە بەرزکردنەوەی نرخ نادرێت و هەر کەسێک غاز بە گرانتر لە نرخی دیاریکراو بە کارتی ئەلیکترۆنی بفرۆشێت، رووبەڕووی سزای توند دەبێتەوە، بۆیە داوای لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد چاودێریی وردی بازاڕ بکەن.

لە تەوەرێکی دیکەدا، بڕیار درا ئاسانکاریی تەواو بکرێت بۆ ئەو خێزانانەی تازە هاوسەرگیرییان کردووە و هێشتا مامەڵەی جیاکردنەوەی فۆرمی خۆراکیان تەواو نەکردووە، لەگەڵ چارەسەرکردنی کێشەی ئەو هاووڵاتییانەی لە سنووری ناوچەکانی ماددەی 140 دەژین، بۆ ئەوەی لە نزیکترین کاتدا کارتی سووتەمەنییان بۆ دەربکرێت.