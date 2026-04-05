پێش 15 کاتژمێر

شەوی سێ شەممەی ئەم هەفتەیە 7ـی نیسانی 2026 کاتژمێر 22:00 بە کاتی هەولێر، ریاڵ مەدرید لە یاری چوونی قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنزلیگ و لە یاریگای خۆی واتە بێرنابیۆ میوانداری یانەی بایرن میونشنی ئەڵمانیا دەکات.

فێدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا یوێفا پێش ئەم یارییە ناوی ناوبژیوانی یارییەکەی بڵاوکردەوە و مایل ئۆلیڤەری ئینگلیزی وەکو ناوبژیوانی ئەو یارییە گرنگ و چارەنوسازە دیاریکراوە. ئەو ناوبژیوانە یەکەمجاری نیە ناوبژیوانی بۆ یارییەکی ریاڵ مەدرید بکات و پێشتریش چوارجاری دیکە، ناوبژیوانی یارییەکانی ئەو یانەیەی کردووە.

ئامارەکانی مایکل ئۆلیڤەر ناوبژیوانی ئینگلیزی لەگەڵ ریاڵ مەدرید:

2017/2018: قۆناغی چارەکی کۆتایی

یوڤێنتوس 3-1 ریاڵ مەدرید

2022/2023: فاینەڵی سوپەری ئەوروپا

ریاڵ مەدرید 2-0 ئێنتراخت فرانکفۆرت

2023/2024: قۆناغی کۆمەڵەکان

ریاڵ مەدرید 2-0 سپۆرتینگ براگا

2025/2026: قۆنا‌غی یەکەم

ئۆڵەمپیاکوس 3-4 ریاڵ مەدرید

مایکل ئۆلیڤەر پێشتر 92 جار لە چامپیۆنزلیگ وەکو ناوبژیوانی یارییەکان دیاریکراوە و لەو یارییانە 7 جار کارتی سوور و هەروەها 118 کارتی زەردەی بەرووی یاریزانان بەرز کردووەتەوە. هەروەها ئەو راهێنەرە ئینگلیزیە 17 جار یاری یانە ئیسپانیەکانی لە چامپیۆنزلیگ بەڕێوەبردووە.