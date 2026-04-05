وەزارەتی کارەبا: بەهۆی کێشەیەکی تەکنیکی کارەبا لە سۆران و راپەڕین بڕا

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی رایگەیاند، بەهۆی کێشەیەکی تەکنیکی لە هێڵەكانی گواستنەوەی گرفتی کارەبا کوژانەوەی کارەبا لە سۆران و راپەڕین روویدا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی نیسانی 2026، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هاوڵاتییان ئاگادار دەكاتەوە بەهۆی كێشەیەكی تەکنیکی لە هێڵەكانی گواستنەوەی كارەبا گرفتی كوژانەوەی کارەبا لە ئیدارە سەربەخۆکانی سۆران و راپەڕین روویدا.

وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە داوە، تیمەكانی وەزارەتی كارەبا سەرقاڵی لێكۆڵینەوەن لە هۆكاری كێشەکە بۆ ئەوەی بەزووترین كات چارەسەری بكەن و لە چەند كاتژمێری داهاتوودا كارەبا بۆ هاووڵاتیان بگەڕێتەوە.

هەروەها جەخت لەوە کراوە، لەکاتی هەبوونی هەر پێشهاتێکی تر و گەڕانەوەی کارەبا، وەزارەتی کارەبا ڕاستەوخۆ هاوڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە.