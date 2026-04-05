گرۆسی: زۆرینەی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران لە ئەسفەهانە

پێش 8 کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم (IAEA)، لە چاوپێکەوتنێکدا کۆگای سەرەکیی یۆرانیۆمە پیتێنراوەکانی ئێرانی ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند کە نزیکەی 70%ـی ئەو ماددە هەستیارانە لە شاری ئەسفەهان جێگیر کراون. هۆشداریشیدا بڕی یۆرانیۆمی بەردەستی تاران گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار و بەسە بۆ بەرهەمهێنانی چەندین کڵاوەی جەنگیی ئەتۆمی

رافایل گرۆسی، بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم (IAEA)، لە چاوپێکەوتنێکی نوێدا زانیاریی ورد و هەستیاری دەربارەی شوێنی کۆگاکانی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران ئاشکرا کرد و هۆشداری دا کە بڕی ئەو ماددانەی لەبەردەستی تاراندایە، مەترسییەکی گەورەی سەربازییان هەیە.

گرۆسی لە چاوپێکەوتنەکەیدا ڕایگەیاند، کە بڕی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران زۆرە و تەنانەت ئەگەر بەشێکی کەمی ئەو ماددانەش بگوازرێتەوە یان بەکاربهێنرێت، هێشتا بڕێکی ئەوەندە گەورە دەمێنێتەوە کە بەس بێت بۆ بەرهەمهێنانی چەندین کڵاوەی جەنگیی ئەتۆمی. ئەمە وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی کە ئێران لە قۆناغی چەکی ئەتۆمی زۆر نزیک بووەتەوە.

سەبارەت بە شوێنی جێگیرکردنی ئەم ماددە هەستیارانە، بەڕێوەبەری ئاژانسی ئەتۆمی ئاشکرای کرد کە زۆربەی کۆگاکانی ئێران لە شاری ئەسفەهان جێگیر کراون، هەروەها بەشێکی تریشی لە دامەزراوەی نەتەنز پارێزراوە. گرۆسی جەختی کردەوە کە زۆرینەی رەهای یۆرانیۆمە پیتێنراوەکە ئێستا لە ئەسفەهانە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا دەربارەی رێژەی وردی ئەو ماددانەی لە ئەسفەهانن، گرۆسی ئاماژەی بەوە کرد کە هەرچەندە رەنگە کەمێک لە 70% کەمتر بێت، بەڵام هێشتا زۆرینەی هەرە زۆری یۆرانیۆمەکە لەو شارەیە.