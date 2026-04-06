کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر کورتەفیلمی "قوربانی" نمایش دەکات

بەشی سینەما و شانۆی کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر، کورتەفیلمی "قوربانی"، کە لە دەرهێنانی نوور عومەرە، لە هەولێر نمایش دەکات.

دووشەممە، 6ی نیسانی 2026، نوور عومەر، دەرهێنەری ئەو کورتەفیلمە بە کوردستان24ی گوت، "ئەم کورتەفیلمە لە دەرهێنانی خۆمە و رێمان رەنج و ئاوات ئەسعەد یاریدەدەری دەرهێنەرن، دانا محەمەد بەڕێوەبەری پڕۆژەکەیە، هەریەکە لە، نوور عومەر، لانە موراد، سەنگەر خورشید، شنیار محەمەد، چنار عزەددین، ئەردەوان سابیر، سامان پالانی، جەلال هەیبەتی، نەرمین ئاریایی، بانە سەردار، ئیمان خەیروڵڵا، ژولین شۆرش و ئاوات ئەسعەد، رۆڵی سەرەکی لەم کورتەفیلمە دەبینن."

نوور عومەر گوتیشی، "ئەم فیلمە بابەتێکی گرنگ و هەستیار دەگرێتەوە، کە بریتییە لە هاوسەرگیری پێشوەختە و نەخوێندەواریی ئافرەتان. فیلمەکە هەوڵدەدات بە شێوەیەکی هونەری، وەک ئاگادارکردنەوەیەک بۆ کۆمەڵگە کار بکات و تیشک بخاتە سەر ئەو مەترسییانەی کە لە دەرئەنجامی بێبەشکردنی ئافرەتان لە خوێندن دروست دەبن. کاتێک ئافرەتان لە مافە سەرەتاییەکانیان، بە تایبەتی خوێندن، بێبەش دەکرێن، ناتوانن سەربەخۆ بژین و لە کاتی قەیرانەکاندا تووشی کێشە و کارەسات دەبنەوە. ئەم دۆخە تەنیا کاریگەری لەسەر تاکەکەس نییە، بەڵکو دەبێتە هۆکاری بەرهەمهێنانی نەوەیەکی لاواز، کە دواتر تەواوی کۆمەڵگە باجەکەی دەدات."

ئەو خانمە دەرهێنەرە باس لە گرنگی بەرهەمهێنانی ئەم کورتەفیلمە دەکات و دەڵێت، "بەرهەمهێنانی ئەم کورتەفیلمە هەنگاوێکی گرنگە لە پەرەپێدانی توانا و ئەزموونی قوتابیانی کۆلێژی هونەرە جوانەکان، هەروەها هەوڵێکە بۆ بەکارهێنانی هونەر وەک ئامرازێک بۆ گۆڕانکاریی کۆمەڵایەتی و بەرزکردنەوەی هۆشیاری لەسەر بابەتە گرنگەکان."

شایەنی باسە، کورتەفیلمی "قوربانی"، کە لە دەرهێنانی نوور عومەرە، لە چوارچێوەی چالاکییەکانی کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر، بڕیارە مانگی نیسانی 2026 نمایش بکرێت.