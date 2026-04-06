پارێزگاری هەولێر: تا ناوەڕاستی ئەمساڵ 100%ی هەولێر دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، لە چوارچێوەی پڕۆژەی ستراتیژیی "رووناکی"دا، تا ناوەڕاستی ئەمساڵ تەواوی سنووری پارێزگاکە دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری. ئاشکراشی کرد کە لە ئێستادا پڕۆژەکە 85%ی جێبەجێ کراوە و جەختیشی کردەوە کە "ئەرکی ئێمە لەم بارودۆخەدا تەنها بەڕێوەبردن نییە، بەڵکو پاراستنی سەقامگیری ژیانی خەڵک و دابینکردنی پێویستییەکانیانە."

ئەمڕۆ دووشەممە 6ی نیسانی 2026، بە سەرپەرشتی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر و بە ئامادەبوونی جێگری پارێزگار و قایمقامی ناوەند و بەڕێوەبەری گشتیی کارەبای هەولێر، کۆبوونەوەیەک بۆ باشترکردنی ئاستی خزمەتگوزاریی کارەبا لە سنووری پارێزگاکە ئەنجامدرا.

دەقی راگەیەندراوەکە:

تا ناوەڕاستی ئەمساڵ لە 100%ی سنووری پارێزگای هەولێر دەبێتە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری

پارێزگاری هەولێر:

ئەمڕۆ دووشەممە 6ی نیسانی 2026، بە سەرپەرشتی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر و بە ئامادەبوونی هێمن قادر، جێگری پارێزگار و نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی ناوەندی و بەختیار قاسم، بەڕێوەبەری گشتیی کارەبای هەولێر، لە دیوانی پارێزگا، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی پارێزگای هەولێر بۆ باشترکردنی ئاستی خزمەتگوزاریی بۆ دانیشتووانی پایتەخت و چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی کارەبا، بە تایبەت لەگەڵ نزیکبوونەوەی گۆڕانکارییەکانی وەرز، کۆبوونەوەیەکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێوەبەرانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کارەبای هەولێر ئەنجامدرا.

لە سەرەتای کۆبوونەوەکەدا، پارێزگاری هەولێر، دوایین پێشکەوتنەکانی پڕۆژەی (رووناکی) خستەڕوو، کە پڕۆژەیەکی ستراتیژیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ چاکسازی لە سیستەمی وزە و دابینکردنی کارەبای بەردەوام بۆ هاووڵاتیان، و ئاماژەی بەوەدا پڕۆژەکە هەنگاوی زۆر گەورەی بڕیوە و تا ئێستا 85%ی سنووری پارێزگای هەولێر سوودمەند بوونە لە کارەبای 24 کاتژمێری. ئەمەش وەک وەرچەرخانێکی گرنگ لە کەرتی خزمەتگوزاریدا هەژمار دەکرێت کە کاریگەری راستەوخۆی لەسەر ژیانی رۆژانەی هاووڵاتیان هەیە، بۆ ئەو مەبەستەش دەستخۆشی لە تیمی رووناکی و هاریکاری و هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کارەبای هەولێر کرد، کە کارەکان بە شێوەیەکی خێرا بەردەوامن و تا ناوەڕاستی ئەمساڵ پڕۆژەکە دەگاتە رێژەی 100% لە هەموو سنووری پارێزگای هەولێر. کە بە تەواوبوونی ئەم قۆناخە، هیچ شوێنێک لە سنووری پارێزگاکەدا نامێنێت کە کارەبای 24 کاتژمێری نیشتیمانی پێنەگەیشتبێت.

دواتر پارێزگاری هەولێر سوپاسی وەزیری کارەبایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ هەماهەنگی و هاریکاری بەردەوامی لەگەڵ پارێزگای هەولێر و بە وردی تیشکی خستە سەر چەند خاڵێکی ستراتیژی بۆ باشترکردنی خزمەتگوزاریی کارەبا لە سنووری پارێزگای هەولێر، ئینجا لەلایەن ئامادەبووانەوە هەڵسەنگاندن بۆ رەوشی ئێستای پێدانی کارەبای نیشتمانی و کارکردنی وێستگەکانی بەرهەمهێنان و دابەشکردنی کرا و جەخت لەسەر خێراکردنی پرۆسەی چاککردنەوەی گرفتە تەکنیکییەکان و گۆڕینی بگۆڕەکان و کێشەکانی تر کرایەوە تاوەکو هاووڵاتییان کەمترین کێشەیان هەبێت.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی پارێزگای هەولێر بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریی ئەو دۆخە نەخوازراوەی ناوچەکەی گرتۆتەوە، پارێزگاری هەولێر زنجیرەیەک رێکاری نوێ و بەپەلەی ئاڕاستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کارەبا کرد و جەختی لەوە کردەوە کە بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان لە سەروو هەموو شتێکەوەیە و پێویستە بۆ قۆناخی ئێستا لە ئامادەباشی تەواودابن بۆ هەر ئەگەر و پێشهاتێک و دەرگای هەموو فەرمانگەکان بە رووی هاوڵاتیاندا واڵا بێت بۆ بیستنی کێشە و داواکارییەکانیان، تەئکیدیشی لەسەر هەماهەنگیی نێوان بەڕێوەبەرایەتییەکان کردەوە بە مەبەستی بڕینی رۆتین و خێرا راییکردنی کاروبارەکانی هاوڵاتییان وەک یەک تیمی کارگێڕی کاربکەن. گوتیشی: "ئەرکی ئێمە لەم بارودۆخەدا تەنها بەڕێوەبردن نییە، بەڵکو پاراستنی سەقامگیری ژیانی خەڵک و دابینکردنی پێویستییەکانیانە. هیچ کەمتەرخەمییەک لە راییکردنی کارەکان قبوڵکراو نییە و دەبێت هەمووان لە خزمەتی گشتیدا بن."

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەشدا، گفتوگۆ لە بارەی داڕشتنی پلانێکی پێشوەختە بۆ وەرزی هاوین کرا، بە مەبەستی رێگریکردن لە کێشە و گرفتەکانی کارەبا و کەمکردنەوەی فشار لەسەر وێستگەکان، لەوبارەیەشەوە پارێزگاری هەولێر چەند راسپاردەیەکی گرنگی ئاڕاستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد.