بەم نزیکانە هاوکاریی دارایی سەرۆکوەزیران بە سەر رزگاربووانی ئێزدی دابەش دەکرێت

لیژنەی سەرپەرشتیی دارایی سەرۆکوەزیران، مەسرور بارزانی رایگەیاند، تەواوی ئامادەکارییەکان بۆ دابەشکردنی هاوکاریی دارایی بە سەر رزگاربووانی ئێزدی کۆتایی هاتووە و لەم هەفتەیەدا سێ هەزار و 590 رزگاربوو لە هاوکارییەکە سوودمەند دەبن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی نیسانی 2026، لیژنەی سەرپەرشتی دارایی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: هاریکاریی دارایی تایبەت بە رزگاربووانی ئێزدی بەردەوامە و تەواوی ئامادەکارییەکان جێبەجێکراون و لەم هەفتەیە دا، هاوکارییەکە دابەش دەکرێت.

هەروەها ئاماژە بەوە دا، سەرجەم رزگاربووان لەو هاوکارییە دا سوودمەند دەبن بەبێ جیاوازی، کە ژمارەیان سێ هەزار و 590 رزگاربووە لە هەردوو رەگەز.

باسی لەوەش کرد، پرۆسەی رزگارکردن بەردەوامە و نووسینگەی سەرۆکوەزیران لە نزیکەوە بە وردی چاودێری هەڵمەت و پرۆسەکان دەکات و لەگەڵ دۆزینەوە هەر کەیسێکی نوێ راستەوخۆ دوای لێکۆڵینەوەکان، رێکاریی کارگێری جێبەجێ دەکرێت و تۆمار دەکرێت.

گوتیشی: بەشێک لەو رزگاربووانە لە کەمپەکانن و بەشێکی دیکەیان لە ناو سەنتەری دهۆک و شوێنەکانی دیکەن، بەڵام پێشینەی کاری ئێمە ئەوەیە ئەو رزگاربووانە ژیانێکی خۆشیان بۆ بۆ دابین بکرێت.