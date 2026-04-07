کەشناسیی هەرێم: شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەبرووسکە ناوچەکە دەگرێتەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لە ئەمڕۆوە شەپۆلێکی بارانبارین و ناسەقامگیری روو لە ناوچە جیاجیاکان دەکات و پلەکانی گەرما روو لە دابەزین دەکەن.

بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، ئەمڕۆ سێشەممە 7ی نیسانی 2026، کەشوهەوا بە گشتی باراناوی دەبێت و ناسەقامگیری بەردەوامی دەبێت. سەرەتا لە ناوچە شاخاوییەکان، ناوچە سنوورییەکان، ئیدارەی زاخۆ و بەشێک لە سنووری پارێزگای دهۆک لە کاتەکانی پێشنیوەڕۆوە بارانبارین دەستپێدەکات. شێوازی دابارینەکە مامناوەند و لێزمەبارانی پچڕپچڕ دەبێت و هەندێکجار هەورەبرووسکەی لەگەڵ دەبێت.

دواتر کاریگەریی ئەم ناسەقامگیرییە بۆ بەشەکانی ناوەڕاست و باشووری رۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان پەرەدەستێنێت، کە سنووری پارێزگای هەولێر بە گشتی، ئیدارەی راپەڕین، پارێزگای سلێمانی، دەشتی شارەزوور، پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان دەگرێتەوە. هەروەها لەو ناوچانەی بەرزییان لە 900 مەتر زیاترە لە ئاستی رووی دەریا، ئەگەری تەرزەبارین هەیە و کەشی باراناوی تاوەکو درەنگانی شەو بەردەوام دەبێت.

کەشی پێشبینیکراوی سبەی چوارشەممە 8ی نیسانی 2026:

بۆ سبەی چوارشەممە، ئاسمان نیمچە هەور دەبێت و لە ناوچە شاخاوییەکان رێژەی هەورەکان زیاتر دەبن. پێشبینی دەکرێت لە دوای نیوەڕۆوە نمەبارانی کەم لە سەنتەری پارێزگاکان ببارێت. بارانی سبەی بە شێوەی بارانی بەهاری و گەواڵەباران دەبێت؛ لە هەندێک ناوچە کەشەکە جێگیر دەبێت و لە هەندێک ناوچەی دیکە ئەگەری لێزمەباران و هەورەبرووسکە هەیە.

پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ سێشەممە:

هەولێر: 17 پلەی سیلیزی

پیرمام: 14 پلەی سیلیزی

سۆران: 16 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 16 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 17 پلەی سیلیزی

دهۆک: 17 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 17 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 17 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 19 پلەی سیلیزی

پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی چوارشەممە:

هەولێر: 19 پلەی سیلیزی

پیرمام: 16 پلەی سیلیزی

سۆران: 17 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 18 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

دهۆک: 18 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 18 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە: 19 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 19 پلەی سیلیزی

زانیارییەکانی با و مەودای بینین:

خێرایی با بۆ ئەمڕۆ لە نێوان 15 بۆ 25 کیلۆمەتر دەبێت لە کاتژمێرێکدا، بەڵام لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە خێراییەکەی بۆ سەرووی 25 کیلۆمەتر بەرز دەبێتەوە. مەودای بینین لە نێوان 7 بۆ 10 کیلۆمەتردا دەبێت.