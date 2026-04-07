پێشمەرگەیەکی برینداری هێرشەکەی سۆران شەهید بوو

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسانی 2026، بریندارێکی دیکەی هێرشە مووشەکییەکەی ئێران بۆ سەر بارەگایەکی هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری سۆران، دوای 15 رۆژ مانەوە لە نەخۆشخانەیەکی هەولێر، بەهۆی سەختی برینەکەیەوە گەیشتە پلەی بەرز و پیرۆزی شەهادەت.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، پێشمەرگەکە ناوی (وەیسی ئاخر سەعید شێروانی)ـیە و سەر بە فیرقەی پێنجی پیادەی فەرماندەیی دەڤەری یەکی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە بوو.

وەزارەتی پێشمەرگە ئەوەی خستووەتە روو، "​وێڕای دەربڕینی پرسە و سەرەخۆشی خۆمان بۆ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و تەواوی خەڵکی کوردستان، جارێکی دیکە بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرش و پەلامارە ناڕەوایانە دەکەینەوە کە دەکرێنە سەر هێزی پێشمەرگە و خەڵکی سڤیلی هەرێمی کوردستان".

بەرەبەیانیی سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لەو رۆژەدا و ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.