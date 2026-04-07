هەرێمی کوردستان نامەیەکی ناڕەزایەتی رادەستی کونسوڵگەری ئێران دەکات

ئەمڕۆ سێشەممە7ـی نیسانی 2026، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، نامەیەکی فەرمی ناڕەزایەتی و نیگەرانییان رادەستی کونسوڵگەری گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەولێر کردووە.

ئەم هەڵوێستەی فەرمانگەی پەیوەندییەکان دوای ئەوە دێت کە کونسوڵی گشتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە سلێمانی، زنجیرەیەک لێدوان و هەڕەشەی ئاراستەی خەڵک و قەوارەی دەستووری و سیاسیی هەرێمی کوردستان کردووە.

لە نامە ناڕەزایەتییەکەدا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیگەرانی قووڵی خۆی بەرانبەر بەو جۆرە زمانە گەیاندووە و ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەو جۆرە هەڕەشانە خزمەت بە پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان و بنەماکانی دراوسێیەتی ناکات.