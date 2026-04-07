ریاڵ مەدرید چانسی لە بایرن میونشن زیاترە بۆ بردنەوە

ئەمشەو یانەی ریاڵ مەدریدی ئیسپانیا لە یاری چوونی قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگ، لە یاریگای خۆی واتە بێرنابیۆ میوانداری یانەی بایرن میونشنی ئەڵمانیا دەکات، لە مێژووی پاڵەوانێتیەکە هیچ یانەیەک هێندەی یانە ئیسپانیەکە بەشداری قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگی نەکردووە.

لە مێژووی چامپیۆنزلیگ هەر یەکەم وەرزەوە واتە 1955 - 1956 یانەی ریاڵ مەدرید زیاتر لە هەموو یانەیەک بەشداری قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگی کردووە، ئەو یانەیە لە مێژووی پاڵەوانێتیەکە 41 جار گەیشتووەتە ئەم قۆناغە و 33 جار بردنەوەی بەدەستهێناوە و گەیشتووەتە قۆناغی پێشکۆتایی.

لەلایەکی دیکەوە لەمێژووی گۆڕانکاری پاڵەوانێتیەکە واتە لە وەرزی 1992 - 1993 بە دواوە کە گۆڕانکاری ریشەیی لە پاڵەوانێتیەکە کرا، یانەی بایرن میونشن باڵادەستە و زیاتر لە هەموو یانەیەک گەیشتووەتە قۆناغی چارەکی کۆتایی کە 24 جارە و ریاڵ مەدریدیش 22 جار گەیشتووەتە ئەم قۆناغە.

هەردوو یانەی ریاڵ مەدرید و بایرن میونشن پێشتر لە مێژووی چامپیۆنزلیگ 4 جار لە قۆناغی چارەکی کۆتایی یارییان بەرامبەر یەکتری کردووە، لەو ژمارە یارییانەش ریاڵ مەدرید باڵادەستە و سێجار بردنەوەی بەدەستهێناوە. واتە ئەگەر بە گوێرەی ئامارەکان بێت، ئەوا لەبەر ئەوەی ریاڵ مەدرید هەمیشە لە قۆناغی چارەکی کۆتایی بەرامبەر بایرن براوە بووە، ئەمجارەش لە هەردوو یاری چوون و گەڕانەوە چانسی زیاتر.