سەرۆک بارزانی بەشداری لە پرسەی شەهیدانی گوندی زەرگەزەوی دەکات

سەرۆک بارزانی بەشداری لە پرسەی هەردوو شەهیدی گوندی زەرگەزەوی لە سنووری پارێزگای هەولێر دا کرد.

بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی نیسانی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی بەشداری لە پرسەی هەردوو شەهیدی گوندی زەرگەزەوی لە سنووری پارێزگای هەولێر دا کرد، ئەو دوو شەهیدە کە هاوسەری یەکتر بوون، شەوی ڕابردوو لە ئەنجامی هێرشێکی ناڕەوادا کە بە درۆنی ئێرانی ئەنجامدرابوو، لەناو ماڵی خۆیاندا لە گوندی زەرگەزەوی شەهید کران.

سەرۆک بارزانی پرسە و هاوخەمیی خۆی بۆ خانەوادە و کەسوکاری شەهیدانی گوندی زەرگەزەوی دەربڕی.