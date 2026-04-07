لامین یامال هۆشداری دەداتە بەرپرسانی بارسێلۆنا

ماڵپەری Fichajes بڵاویکردەوە لامین یامال هێرشبەری لاوی یانەی بارسێلۆنا، کارگێڕی یانەکەی ئاگادار کردووەتەوە، پێویستە بۆ وەرزی داهاتوو هێرشبەرێکی بە توانا بگوازنەوە ریزەکانیان، ئەویش بە مەبەستی ئەوەی بتوانن زیاتر رکابەری لەسەر بەدەستهێنانی ناسناوەکان بکەن.

سەرچاوەکە بڵاویشی کردەوە ئەو یاریزانە لاوە هیچ یاریزانێکی بۆ یانەکەی پێشنیار نەکردووە، بەڵام بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی هەن کارگێڕی یانەکەی هەرێمی کەتەلۆنیا، ئامانجی یەکەمیان بۆ وەرزی داهاتوو، جولیان ئالڤارێز هێرشبەری ئەرجەنتینی یانەی ئاتلێتیکۆ مەدریدە.

ماڵپەری Fichajes باس لەوەش دەکات ئەگەر بەرپرسانی بارسێلۆنا داواکەی یامال جێبەجێ نەکەن، رەنگە ئەو یاریزانە ریزەکانی یانەکەی جێبهێڵێت و پەیوەندی بە یانەی پاریس سانجێرمان بکات و چاوەڕێش دەکرێت یانە فەڕەنسیەکە، ئامادەبێت بەرامبەر 350 ملیۆن یۆرۆ لامین یامال بگوازێتەوە ریزەکانی.