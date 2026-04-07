ئانچێلۆتی لەگەڵ بەڕازیل بەردەوام دەبێت
فێدراسیۆنی تۆپی پێی بەڕازیل لە پێناو پلانێکی درێژخایەن دواجار بڕیاریدا، گرێبەستی کارلۆ ئانچێلۆتی راهێنەری ئیتاڵی هەڵبژاردەکەی تاوەکو ساڵی 2030 نوێ بکاتەوە.
ئانچێلۆتی گرێبەستەکەی دوای مۆندیالی 2026 لەگەڵ بەڕازیل کۆتایی دەهات، بەڵام لە گرێبەستە نوێیەکەی تاوەکو چوار ساڵی دیکەش لەگەڵ هەڵبژاردەی سلێسائۆ بەردەوام دەبێت، بە گوێرەی زانیارییەکانیش مووچەی ساڵانەی راهێنەری ئیتاڵیەکە 10 ملیۆن یۆرۆ دەبێت.
کارلۆ لە رۆژی 25ـی ئایاری 2025 وەکو راهێنەری هەڵبژاردەی بەڕازیل دەست نیشانکرا، ئەو راهێنەرە ئیتاڵیە لەو ماوەیە لە 10 یاری سەرکردایەتی سامبای کردووە و 5 بردنەوە و 3 دۆڕان و 2 بەرامبەربوونی تۆمار کردووە.