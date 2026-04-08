کەشناسی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی بڵاوکردەوە
بەگوێرەی دواین ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، شەپۆلێکی بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و لە ناحیەی بیارە بەرزترین رێژە تۆمارکراوە کە 40 ملیمەتر بووە.
پارێزگای هەولێر:
خەلیفان: 39.5 ملیمەتر
مێرگەسۆر: 16 ملیمەتر
نازەنین: 14.5 ملیمەتر
بارزان: 10.5 ملیمەتر
خەبات: 10 ملیمەتر
سۆران: 9 ملیمەتر
شەمامک: 8.9 ملیمەتر
بەنداوی گۆمەسپان: 8.6 ملیمەتر
شەقڵاوە: 8.5 ملیمەتر
چۆمان: 8.4 ملیمەتر
هێران: 8 ملیمەتر
رواندز: 7.8 ملیمەتر
حاجی ئۆمەران: 7.2 ملیمەتر
دیبەگە: 6.5 ملیمەتر
سیدەکان: 6 ملیمەتر
کۆیە: 4 ملیمەتر
تەقتەق: 2.3 ملیمەتر
بەنداوی دوین: 1.2 ملیمەتر
پارێزگای سلێمانی:
بەرزنجە: 37.5 ملیمەتر
سید سادق: 30.2 ملیمەتر
پێنجوێن: 30 ملیمەتر
چوارتا: 27 ملیمەتر
قەرەداخ: 27 ملیمەتر
دەربەندیخان: 22.6 ملیمەتر
بازیان: 19.6 ملیمەتر
سەرکەپکان: 16.7 ملیمەتر
ناڵپارێز: 11 ملیمەتر
دووکان: 8.6 ملیمەتر
ماوەت: 8.6 ملیمەتر
رانیە: 8.2 ملیمەتر
قەڵادزێ: 8 ملیمەتر
چوارقورنە: 5.4 ملیمەتر
سەنگاو: 24.5 ملیمەتر (تێبینی: لە خشتەکەدا لەم رێژەیە نووسراوە)
یاخسەمەر: (تۆمار نەکراوە)
فەقێیان (قەرەگۆ): (تۆمار نەکراوە)
تەکیە: (تۆمار نەکراوە)
سیتەک: (تۆمار نەکراوە)
پارێزگای دهۆک:
بامەرنی: 23 ملیمەتر
باعەدرێ: 23 ملیمەتر
زاویتە: 23 ملیمەتر
سێمێل: 19.4 ملیمەتر
بەردەڕەش: 18.2 ملیمەتر
کانی ماسی: 18 ملیمەتر
دینارتە: 17.8 ملیمەتر
دێرەلوک: 17 ملیمەتر
مانگێش: 16 ملیمەتر
سەرسەنگ: 16 ملیمەتر
باتێفا: 15 ملیمەتر
شێخان: 14.5 ملیمەتر
شێلادزێ: 13.5 ملیمەتر
چمانکێ: 12 ملیمەتر
بجیل: 11.5 ملیمەتر
ئامێدی: 11 ملیمەتر
ئاکرێ: 9.6 ملیمەتر
قەسروک: 9 ملیمەتر
گردەسێن: 8.5 ملیمەتر
پارێزگای هەڵەبجە:
بیارە: 40 ملیمەتر
خورماڵ: 23 ملیمەتر
سیروان: 22 ملیمەتر
پارێزگای کەرکووک:
تەکیەی جەباری: 13.4 ملیمەتر
مەیدان: 6.2 ملیمەتر
شوان: 5.8 ملیمەتر
کفری: 0.6 ملیمەتر
خانەقین: 0 ملیمەتر
خورماتوو: (تۆمار نەکراوە)