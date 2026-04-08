کەشناسی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی بڵاوکردەوە

بەگوێرەی دواین ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، شەپۆلێکی بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و لە ناحیەی بیارە بەرزترین رێژە تۆمارکراوە کە 40 ملیمەتر بووە.

پارێزگای هەولێر:

خەلیفان: 39.5 ملیمەتر

مێرگەسۆر: 16 ملیمەتر

نازەنین: 14.5 ملیمەتر

بارزان: 10.5 ملیمەتر

خەبات: 10 ملیمەتر

سۆران: 9 ملیمەتر

شەمامک: 8.9 ملیمەتر

بەنداوی گۆمەسپان: 8.6 ملیمەتر

شەقڵاوە: 8.5 ملیمەتر

چۆمان: 8.4 ملیمەتر

هێران: 8 ملیمەتر

رواندز: 7.8 ملیمەتر

حاجی ئۆمەران: 7.2 ملیمەتر

دیبەگە: 6.5 ملیمەتر

سیدەکان: 6 ملیمەتر

کۆیە: 4 ملیمەتر

تەقتەق: 2.3 ملیمەتر

بەنداوی دوین: 1.2 ملیمەتر

پارێزگای سلێمانی:

بەرزنجە: 37.5 ملیمەتر

سید سادق: 30.2 ملیمەتر

پێنجوێن: 30 ملیمەتر

چوارتا: 27 ملیمەتر

قەرەداخ: 27 ملیمەتر

دەربەندیخان: 22.6 ملیمەتر

بازیان: 19.6 ملیمەتر

سەرکەپکان: 16.7 ملیمەتر

ناڵپارێز: 11 ملیمەتر

دووکان: 8.6 ملیمەتر

ماوەت: 8.6 ملیمەتر

رانیە: 8.2 ملیمەتر

قەڵادزێ: 8 ملیمەتر

چوارقورنە: 5.4 ملیمەتر

سەنگاو: 24.5 ملیمەتر (تێبینی: لە خشتەکەدا لەم رێژەیە نووسراوە)

یاخسەمەر: (تۆمار نەکراوە)

فەقێیان (قەرەگۆ): (تۆمار نەکراوە)

تەکیە: (تۆمار نەکراوە)

سیتەک: (تۆمار نەکراوە)

پارێزگای دهۆک:

بامەرنی: 23 ملیمەتر

باعەدرێ: 23 ملیمەتر

زاویتە: 23 ملیمەتر

سێمێل: 19.4 ملیمەتر

بەردەڕەش: 18.2 ملیمەتر

کانی ماسی: 18 ملیمەتر

دینارتە: 17.8 ملیمەتر

دێرەلوک: 17 ملیمەتر

مانگێش: 16 ملیمەتر

سەرسەنگ: 16 ملیمەتر

باتێفا: 15 ملیمەتر

شێخان: 14.5 ملیمەتر

شێلادزێ: 13.5 ملیمەتر

چمانکێ: 12 ملیمەتر

بجیل: 11.5 ملیمەتر

ئامێدی: 11 ملیمەتر

ئاکرێ: 9.6 ملیمەتر

قەسروک: 9 ملیمەتر

گردەسێن: 8.5 ملیمەتر

پارێزگای هەڵەبجە:

بیارە: 40 ملیمەتر

خورماڵ: 23 ملیمەتر

سیروان: 22 ملیمەتر

پارێزگای کەرکووک:

تەکیەی جەباری: 13.4 ملیمەتر

مەیدان: 6.2 ملیمەتر

شوان: 5.8 ملیمەتر

کفری: 0.6 ملیمەتر

خانەقین: 0 ملیمەتر

خورماتوو: (تۆمار نەکراوە)