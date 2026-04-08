بارسێلۆنا هەرگیز نەیتوانیوە لە ئاتلێتیکۆ مەدرید بباتەوە

ئەمشەو بارسێلۆنا لە یاری چوونی قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنزلیگ و لە دەرەوەی یاریگای خۆی، رووبەڕووی یانەی ئاتلێتیکۆ مەدری دەبێتەوە. ئەو دوو یانەیە بۆ جاری پێنجەمە لە مێژووی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە.

هەردوو یانە مێژوویەکی دوور و درێژیان لە نێوخۆی ئیسپانیا بەرامبەر یەکتری هەیە، بەڵام لە چامپیۆنزلیگ پێشتر تەنها چوار یارییان بەرامبەر یەکتری کردووە و ئەم یارییەشیان دەبێتە پێنجەم رووبەڕووبونەوەیان لە مێژووی پاڵەوانێتیەکە.

چوار یارییەکەی دیکەش لە نێوان هەردوو یانە هاوشێوەی ئەمشەو لە قۆناغی پێشکۆتایی بوون، بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە یانە مەدریدییەکە باڵادەست بووە و لە هەردوو قۆناغەکەی رابردوو بەرامبەر بارسێلۆنا براوە بووە و گەیشتووەتە قۆناغی پێشکۆتایی.

ئەنجامەکانی رابردوویان لە چامپیۆنزلیگ:

2013 - 2014 قۆناغی چارەکی کۆتایی

بارسێلۆنا 1-1 ئاتلێتیکۆ مەدرید ( یاری چوون )

ئاتلێتیکۆ مەدرید 1-0 بارسێلۆنا ( یاری گەڕانەوە )

2015-2016 قۆناغی چارەکی کۆتایی

بارسێلۆنا 2-1 ئاتلێتیکۆ مەدرید ( یاری چوون )

ئاتلێتیکۆ مەدرید 2-0 بارسێلۆنا ( یاری گەڕانەوە )

بەم شێوەیە یانەی ئاتلێتیکۆ مەدرید لە کۆی ئەو دوو وەرزەی لە قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی بارسێلۆنا بووەتەوە، هەردوو وەرزەکە بەرامبەر رکابەرەکەی براوە بووە و گەیشتووەتە قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنزلیگ.