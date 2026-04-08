بارسێلۆنا هەرگیز نەیتوانیوە لە ئاتلێتیکۆ مەدرید بباتەوە
ئەمشەو بارسێلۆنا لە یاری چوونی قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنزلیگ و لە دەرەوەی یاریگای خۆی، رووبەڕووی یانەی ئاتلێتیکۆ مەدری دەبێتەوە. ئەو دوو یانەیە بۆ جاری پێنجەمە لە مێژووی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە.
هەردوو یانە مێژوویەکی دوور و درێژیان لە نێوخۆی ئیسپانیا بەرامبەر یەکتری هەیە، بەڵام لە چامپیۆنزلیگ پێشتر تەنها چوار یارییان بەرامبەر یەکتری کردووە و ئەم یارییەشیان دەبێتە پێنجەم رووبەڕووبونەوەیان لە مێژووی پاڵەوانێتیەکە.
چوار یارییەکەی دیکەش لە نێوان هەردوو یانە هاوشێوەی ئەمشەو لە قۆناغی پێشکۆتایی بوون، بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە یانە مەدریدییەکە باڵادەست بووە و لە هەردوو قۆناغەکەی رابردوو بەرامبەر بارسێلۆنا براوە بووە و گەیشتووەتە قۆناغی پێشکۆتایی.
ئەنجامەکانی رابردوویان لە چامپیۆنزلیگ:
2013 - 2014 قۆناغی چارەکی کۆتایی
بارسێلۆنا 1-1 ئاتلێتیکۆ مەدرید ( یاری چوون )
ئاتلێتیکۆ مەدرید 1-0 بارسێلۆنا ( یاری گەڕانەوە )
2015-2016 قۆناغی چارەکی کۆتایی
بارسێلۆنا 2-1 ئاتلێتیکۆ مەدرید ( یاری چوون )
ئاتلێتیکۆ مەدرید 2-0 بارسێلۆنا ( یاری گەڕانەوە )
بەم شێوەیە یانەی ئاتلێتیکۆ مەدرید لە کۆی ئەو دوو وەرزەی لە قۆناغی چارەکی کۆتایی چامپیۆنزلیگ رووبەڕووی بارسێلۆنا بووەتەوە، هەردوو وەرزەکە بەرامبەر رکابەرەکەی براوە بووە و گەیشتووەتە قۆناغی پێشکۆتایی چامپیۆنزلیگ.