بەرپرسێکی باڵای رژێمی ئەسەد لە هۆڵەندا دادگایی دەکرێت

پێش 33 خولەک

دادگاییکردنی بەرپرسێکی باڵای ئەمنیی رژێمی بەشار ئەسەد لە هۆڵەندا دەستی پێکرد، ئەم بەرپرسە رووبەڕووی چەندین تۆمەتی دەستدرێژی و کوشتن و ئەشکەنجەدانی زیندانیان دەبێتەوە، هاوکات لەبەردەم دادگادا سەرجەم تۆمەتەکان رەتدەکاتەوە.

لە هۆڵندا دادگاییکردنی رەفیق ئەلف، بەرپرسێکی باڵای ئەمنیی رژێمی بەشار ئەسەد دەستی پێکرد، ئەو بەرپرسە 25 تۆمەتی دەستدرێژی و کوشتن و ئەشکەنجەدانی زیندانیانی رووبەڕوو کراوەتەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی داواکاری گشتیی هۆڵەندا، تەمەنی ئەم بەرپرسە 57 ساڵە و ناوی خوازراوی بە رەفیق ئەلف دیاریکراوە بەبێ ئاشکراکردنی ناسنامە راستەقینەکەی.

دادگاییکردنی ئەم بەرپرسەی رژێمی ئەسەد لەلایەن سێ دادوەرەوە بەڕێوەچوو، لەبەردەم دادگادا تۆمەتبار رەتیکردەوە تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی ئەنجام دابێت و گوتی، ئەویش وەکو سوورییەکانی دیکە قوربانیی رژێمی ئەسەد بووە.

دۆسیەی ئەم تۆمەتبارە پەیوەندیی بە رووداوەکانی هەردوو ساڵی 2013 و 2014 هەیە لە سووریا.

بەپێی پەڕاوی لێکۆڵینەوەکان، ئەم کەسە وەک لێکۆڵەری سەرەکیی هێزەکانی بەرگریی نیشتمانی لە شاری سەلمییە کاری کردووە، ئەم هێزانە میلیشیایەکی چەکداریی نزیک لە رژێمی سووریا بوون. ساڵی 2021 ئەم بەرپرسە وەک پەناخواز گەیشتووەتە هۆڵندا و لە مانگی کانوونی یەکەمی 2023 لەلایەن پۆلیسەوە دەستگیرکرا.

پرۆسەی دادگاییکردنەکەی پشت بە پرەنسیپی دەسەڵاتی دادوەریی گشتگیر دەبەستێت، ئەم یاسایە رێگە بە دادگاکانی هۆڵندا دەدات دادگاییکردنی ئەو کەسانە بکەن تاوانی نێودەوڵەتیی مەترسیداریان لە دەرەوەی وڵات ئەنجام داوە.

بڕیارە دانیشتنەکانی دادگا تاوەکو کۆتایی مانگی ئایار بەردەوام بن و بڕیاری کۆتاییش لە مانگی حوزەیراندا رابگەیەنرێت.