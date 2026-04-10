شێرزۆد گرێبەستێكی گرانبەهای پێگەیشتووە

بڕیاری داوە لە دوای مۆندیال چارەنووسی خۆی یەكلایی بكاتەوە

پێش 58 خولەک

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری ئۆزبەكستانی یانەی هەولێر چەندان ئۆفەری پێگەیشتووە، بەڵام ئەو یاریزانە بڕیاری داوە تا دوای مۆندیال چارەنووسی خۆی یەكلایی نەكاتەوە.

شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری یانەی هەولێر ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق پێشەنگی گۆڵكارانی گرتووە و لە كۆی 25 یاری، 22 گۆڵ كردووە، لە جامی عێراقیش لە دوو یاری گۆڵێكی كردووە.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، شێرزۆد تێیمیرۆڤ چەندان ئۆفەری پێگەیشتووە، بەتایبەتی یانەی گەرمە بە گرێبەستێكی گرانبەها بۆ گواستنەوەی هاتووەتە سەرهێڵ. لە لایەكی دیكەیشەوە یانەی وەسڵی ئیماراتیش داوای هێرشبەرە ئۆزبەكستانییەكەی هەولێر دەكات، بەڵام شێرزۆد هەموو دەرگای گفتووگۆی بەڕووی هەموو یانەكان داخستووە و بڕیاری داوە تا دوای مۆندیال چارەنووسی خۆی یەكلایی نەكاتەوە، بەوپێیەی ئەو یاریزانە ئێستا لە لایەن فابیۆ كاناڤارۆی راهێنەری هەڵبژاردەی ئۆزبەكستان بانگهێشتی مۆندیالی 2026 كراوە.

پێش ئەوەی لە هاوینی رابردوو پەیوەندی بە یانەی هەولێر بكات لە خولی نایابی هۆنگ كۆنگ لەگەڵ یانەی كیچی لە كۆی 52 یاری، 23 گۆڵ و 8 ئەسیستی كرد بوو، لە نێوان ساڵانی 2022 تــا 2023 یاریی بۆ پێرسپۆلیس و پەیكانی ئێرانیش كردووە.

شێرزۆدی تەمەن 27 ساڵ گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەی هەولێر بۆ یەك وەرزە لە هاوینی ئەمساڵ دەبێتە یاریزانێكی ئازاد و بڕی گرێبەستەكەشی لەگەڵ یانەی هەولێر 255 ملیۆن دینارە بە زمانی بازار دەكاتە حەڤدە دەفتەر دۆلارە (170000$).