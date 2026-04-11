عێراقچی: ئێران بە بێمتمانەییەکی تەواوەوە دەچێتە ناو دانوستانە ئەتۆمییەکانەوە

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، رایگەیاند، وڵاتەکەی لە ژێر سایەی "بێمتمانەییەکی تەواو" بەرامبەر لایەنەکانی دیکە، دەچێتە ناو دانوستانەکانی داهاتووی تایبەت بە دۆسیەی ئەتۆمی.

عەباس عێراقچی لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، ئێران لە کاتێکدا دەچێتە ناو دانوستانەکان کە بێمتمانەییەکی تەواوی بە لایەنە بەرامبەرەکان هەیە، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ رێڕەوی گفتوگۆکان سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی وڵاتەکەی.

ئەم لێدوانەی وەزیری دەرەوەی ئێران لە کاتێکدایە کە هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ زیندووکردنەوەی رێککەوتنی ئەتۆمی بەردەوامن، ئەو رێککەوتنەی لە ساڵانی رابردوودا بەهۆی کشانەوەی لایەنەکان و دروستبوونی ناکۆکی لەسەر جێبەجێکردنی پابەندییەکان، رووبەڕووی پاشەکشەی گەورە بووەتەوە.

لە لایەکی دیکەوە، ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم بەردەوامە لە بەدواداچوون بۆ دۆسیە تەکنیکییە هەڵپەسێردراوەکان، بەتایبەتی پرسی ئاستی پیتاندنی یۆرانیۆم و میکانیزمەکانی چاودێریکردن، ئەم خاڵانە تا ئێستاش وەک بەربەست لەبەردەم پێشکەوتنی دانوستانەکان ماونەتەوە و بوونەتە هۆی ئاڵۆزتربوونی رێڕەوی گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی نوێ.