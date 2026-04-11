ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بەڕێوەچوو، بەڵام بەشێک لە فراکسیۆن و پەرلەمانتاران بایکۆتی دانیشتنەکەیان کرد.

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، لە گەڕی یەکەمدا 252 پەرلەمانتار دەنگیان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دا.

گوتیشی، لەگەڕی یەکەم 16 کاندید کێبڕکێ لەسەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق دەکەن و لە ئێستاشدا پڕۆسەی جیاکردنەوەی دەنگەکان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەستیپێکرد.

ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، ئیخڵاس دلێمی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، راگەیاند، ئەو ژمارەیەی فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمان بۆ ئامادەبووانی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ بڵاویکردووەتەوە راست نییە و رێژەی یاسایی تەواو نەبووە.

ئیخڵاس دلێمی گوتی، "وا بڵاوکراوەتەوە 223 پەرلەمانتار ئامادەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانی عێراقن، بەڵام خۆم لە هۆڵەکەدا بووم، بە مۆبایلەکەم ژماردوومن و ڤیدیۆشم گرتووە، ژمارەیان 185 کەسە نەک 223".

ئەو ئەندامەی فراکسیۆنی پارتی جەختی کردەوە "ناڕەزایەتیم گەیاندە سەرۆكی پەرلەمان، بەڵام ئەو پێداگیربوو لەسەر بەڕێوەچوونی دانیشتەكە".

ئەو پەرلەمانتارە پێی وایە، دەستپێکردنی کۆبوونەوەی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق لە کاتێکدا رێژەی یاسایی تەواو نەبووە، "نادەستوورییە و ئەگەر بەردەوام بێت، لە دادگای فیدراڵی سکاڵا تۆمار دەکەین".

ئەمە لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، کۆبوونەوەی تایبەتی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی وڵات دەستپێکرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، 223 پەرلەمانتار ئامادەی کۆبوونەوەکەن و رێکارەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار لە لایەن دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانەوە دەستپێکراون.