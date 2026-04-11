قەڵادزێ و پیشەسازی کێبڕکێی مانەوە لە خولی نایابی کوردستان دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ 11ـی نیسانی 2026 بە ئەنجامدانی سەرجەم یارییەکان گەڕی 22ـی خولی نایابی کوردستان بەڕێوەچوو، یانەکانی پێشەسازی و قەڵادزێ کە کێبڕکێی مانەوە لە خولەکە دەکەن، لەم گەڕە نەیانتوانی بردنەوە بەدەست بهێنن.

قەڵادزێ کە پلەی دەیەمی ریزبەندی گرتووە و چەند هەنگاوێک لە دابەزین نزیکە، گەڕێک پێشکۆتایی هاتنی خولی نایابی کوردستان لە یاریگای خۆی میوانداری یانەی ئاکرێ کرد، لە کۆتاییدا بە ئەنجامی 1-2 تووشی دۆڕان بوون و هەر ئەم دۆڕانەش وایکرد، چارەنوسی ئەو یانەیە بۆ مانەوە لە خولەکە بکەوێتە گەڕی کۆتایی.

لە یارییەکی دیکەی گەڕی 22ـی خولی نایابی کوردستان، یانەی پیشەسازی کە ئەو یانەیەش نزیکە لە دابەزین بووە میوانی پێشمەرگەی هەولێر، لە کۆتاییدا ئەو یانەیەش نەیتوانی بردنەوە بەدەست بهێنێت و یارییەکە بە ئەنجامی 2-2 کۆتایی هات.

قەڵادزێ خاوەنی 22 خاڵە و لە پلەی دەیەمی ریزبەندی دێت، هەروەها پیشەسازی خاوەنی 20 خاڵە و لە پلەی یازدەی ریزبەندی خولی نایابی کوردستان دێت. لە ئەگەری دۆڕانی قەڵادزێ لە کۆتا گەڕ و بردنەوەی پیشەسازی بەرامبەر شێروانە، ئەو کاتە قەڵادزێ دادەبەزێتە خولی پلە یەکی کوردستان و پیشەسازی لە خولی نایاب دەمێنێتەوە، بە پێچەوانەوەش ئەگەر قەڵادزێ براوە بێت و پیشەسازی بدۆڕێت، ئەو کاتە قەڵادزێ دەمێنێتەوە و پیشەسازی دادەبەزێت.

ریزبەندی خولی نایابی کوردستان:

یانە خاڵ

1- هەندرێن 45

2- زاخۆ 36

3- ئاکرێ 33

4- سیروانی نوێ 32

5- پێشمەرگە 28

6- شێروانە 26

7- رانیە 25

8- چوارقوڕنە 25

9- رزگاری 24

10- قەڵادزێ 22

11- پیشەسازی 20

12- دەربەندیخان 16