شێروان دووبەردانی: نزار ئامێدی نوێنەرایەتیی تەواوی گەلی عێراق ناکات

ئەندامێکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، رایگەیاند: کە نزار ئامێدی نوێنەرایەتی هەموو عێراقییەکان ناکات و هەڵبژاردنەکەشی بەرهەمی "دەستوەردانی لایەنە دەرەکییەکانە" لە کاروباری لایەنە کوردییەکان

دوای هەڵبژاردنی نزار ئامێدی وەک سەرۆککۆماری نوێی عێراق، شەپۆلێکی ناڕەزایەتی و رەخنە بەشێک لە فراکسیۆنە سیاسییەکانی گرتووەتەوە.

شەممە، 11ـی نیسانی 2026، شێروان دووبەردانی، ئەندامی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق، لە میانەی بەشداریی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24ـدا گوتی: سەرۆککۆماری نوێی وڵاتەکە نوێنەرایەتیی تەواوی پێکهاتەکانی گەلی عێراق ناکات، چونکە پڕۆسەی هەڵبژاردنی دوور بووە لە ڕێککەوتنی نێوان هێزە کوردییەکان.

دووبەردانی ئاماژەی بەوە کرد، کە یەکێتی کوردستان بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەم پۆستە پەنای بۆ لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و بەشێک لە لایەنە سوننەکان بردووە، ئەمەش بە "دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆیی کورد" وەسف دەکات.

هاوکات هۆشداری دا کە بەشێک لەو لایەنانەی دەنگیان بە سەرۆککۆمار داوە، "پەیوەندییان بەو گرووپانەوە هەیە کە هێرشی درۆنی دەکەنە سەر هەرێمی کوردستان".

جەختیشی کردەوە، کە بایکۆتکردنی کۆبوونەوەکە لەلایەن پارتی، دەوڵەتی یاسا و چەند فراکسیۆنێکی دیکەوە، نیشانەی ناڕەزایەتییە بەرامبەر فەرزکردنی ئیرادەی سیاسی.

لەلایەکی دیکەوە، حەیدەر ئەسەدی، ئەندامی هاوپەیمانی عەزم، نیگەرانیی خۆی لە نەبوونی کۆدەنگیی نیشتمانی لەسەر کاندیدی سەرۆککۆمار دەربڕی.

ئەسەدی ڕایگەیاند: "هیوادار بووین هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار ببێتە پردێک بۆ نزیککردنەوەی هەولێر و بەغدا و تێپەڕاندنی ناکۆکییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی، بەڵام ئەوەی رووی دا کاریگەری نەرێنی لەسەر داهاتووی پرۆسەی سیاسی دەبێت."

ئەسەدی ئاماژەی بەوەش کرد، کە هەرچەندە لایەنە عێراقییەکان دەستیان لە یەکلاییکردنەوەی پۆستەکەدا هەبووە، بەڵام لایەنە کوردییەکان خۆیان رێگەیان بەو دەستوەردانە داوە بەهۆی نەبوونی کاندیدێکی هاوبەش.

ئەمڕۆ شەممە، پەرلەمانی عێراق بۆ مەبەستی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆبووەوە. دوو گەڕی دەنگدان لەنێوان کاندیدان بەڕێوە چوو و، نزار محەمەد ئامێدی، کاندید یەکێتی، توانی بە دەنگی زۆرینەی پەرلەمانتاران کە 227 دەنگ بوو، کێبڕکێکە لە بەرژەوەندیی خۆی یەکلایی بکاتەوە و بە سەرۆککۆماری وڵاتەکە هەڵبژێردرا.