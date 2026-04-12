پرۆسەی پەروەردە و خوێندن لە کوردستان ئاسایی بووەوە

پێش 3 کاتژمێر

خوێندنی ناو پۆل لە سەرجەم قوتابخانە، زانكۆ و پەیمانگاكانی هەرێمی كوردستان دەستی پێكردەوە.

ئەمڕۆ یەكشەممە، 12ـی نیسانی 2026، پڕۆسەی خوێندنی ناو پۆل لە سەرجەم قوتابخانە، زانكۆ و پەیمانگاكانی هەرێمی كوردستان دەستی پێكردەوە، دوای ئەوەی بەهۆی مەترسی و هەڕەشە ئەمنییەكانەوە بۆ ماوەیەكی كاتی كرابووە ئۆنلاین.

لە 27ـی ئاداری رابردوو هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا بەهۆی زیادبوونی هێرش و هەڕەشەكان بۆ سەر هەرێمی كوردستان، بڕیاری راگرتنی خوێندنی ئاساییان دا و پڕۆسەكەیان گۆڕی بۆ ئۆنلاین.

لەو ماوەیەدا قوتابخانە حكوومییەكان سوودیان لە پلاتفۆرمەكانی (ئی-وانە) و (قوتابخانەكەم) و گرووپە ئەلیكترۆنییەكان وەرگرت بۆ پێدانی وانە و ئەركی ماڵەوە. هاوكات كەناڵە پەروەردەییەكانی هەولێر، سلێمانی و دهۆك بەردەوام بوون لە پەخشكردنی وانەكان بۆ هەموو قۆناغەكان.

زانكۆ و پەیمانگاكانیش لە 30ـی ئادارەوە سیستمە ئۆنلاینەكانی خۆیان بەكارهێنا بۆ بەردەوامیی پڕۆسەی خوێندن. قوتابخانە ناحكوومییەكانیش بەپێی سیستەمی تایبەتی خۆیان خوێندنی ئۆنلاینیان ئەنجام دەدا، بەمەش رێگە نەدرا پڕۆسەی پەروەردە و فێركردن لە هەرێمی كوردستان رابگیرێت.

بەپێی ئامارەكان، لە هەرێمی كوردستان زیاتر لە یەک ملیۆن و 700 هەزار قوتابی لە قۆناغەكانی باخچەی ساوایان، بنەڕەتی و ئامادەیی حكوومی و تایبەت بەشدارن. هەروەها زیاتر لە 200 هەزار خوێندكار لە زانكۆ و پەیمانگا حكوومی و ناحكوومییەكاندا دەخوێنن. نزیكەی 150 هەزار مامۆستا و فەرمانبەریش سەرپەرشتی و بەڕێوەبردنی پڕۆسەكەیان كرد.