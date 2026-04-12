هەولێر.. 14 هونەرمەند پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش دەکەنەوە

بەبەشداری 14 هونەرمەند، پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش بەناونیشانی "نا هونەری شێوەکاری"، لە هەولێر لە گەلەری میدیا دەکرێتەوە.

یەکشەممە، 12ی نیسانی 2026، ئەحمەد نەبەز، شێوەکار و ریکخەری ئەو پێشانگەیە بە کوردستان24ی گوت، "ئەو پێشانگەیە 14 هونەرمەندی شێوەکار، لە شارە جیاجیاکانی کوردستان تێیدا بەشدارن، کە بەبۆنەی رۆژی جیهانی هونەر ئەو چالاکییە رێکخراوە، واتە رۆژی جیهانی هونەری شێوەکارییە، ئەوە لە دونیادا یەکلاکراوەتەوە، ئەوانی دیکە پسپۆڕی و شانۆ و میوزیکە."

ئەو شێوەکارە باس لە گرنگی کردنەوەی ئەو پێشانگەیە دەکات و دەڵێت، "ئەو پێشانگەیە لەم رۆژەدا بەمەبەست کراوەتەوە، بەڵام ئامانج و هۆکاری پێشانگەکە تا ئێستا بۆ هونەرمەندانی بەشدار بووم رووننەکردۆتەوە، لەکاتی کردنەوەی پێشانگەکە هۆکارەکەی دەزانن کە بۆچی ئەو پێشانگەیە کراوەتەوە، بەڵام پێشانگەیەکی جیاواز دەبێت لەهەموو ئەو پێشانگەیانەی کە هەیە، واتە بینەر و هونەرمەندان کە سەیری پێشانگەکە دەکەن ئەوکات بۆیان دەردەکەوێ کە پێشانگەکە بۆچی کراوەتەوە و ئامانج لە کردنەوەی چییە."

شایەنی باسە، هونەرمەندانی بەشداربووی ئەو پێشانگەیە بریتییە لە، وەهبی رەسوڵ، رێبوار سەعید، نامۆ رۆستەمزادە، حەمە هاشم، ئەحمەد نەبەز، ئازاد كەریم، ناز عەلی، نەرمین مستەفا، بەشدار نوری، شوكر سەعید، خەیری ئادەم، دژوار عیسا، كۆسار جەلال، هێمن حەمید. هەروها ئەو پێشانگەیە بڕیارە رۆژی چوارشەممە، 15ی نیسانی 2026، لە هەولێر لە گەلەری میدیا بکرێتەوە و ماوەی یەک رۆژ دەخایەنێت.