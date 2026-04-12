پەیامی سەرۆک بارزانی بۆ هەڵبژاردنی پاتریارکی نوێی کەنیسەی کلدانی

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە پاتریارك مار پۆڵسی سێیەم نۆنا دەکات، بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەك پاتریاركی تازەی كەنیسەی كلدانی لە جیهان

دووشەممە 13ی نیسانی 2026, سەرۆک بارزانی بەبۆنەی هەڵبژاردنی پاتریارك مار پۆڵسی سێیەم نۆنا وەك پاتریاركی تازەی كەنیسەی كلدانی لە جیهان پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەك پاتریاركی تازەی كەنیسەی كلدانی لە جیهان پیرۆزباییەكی گەرم ئاراستەی پاتریارك مار پۆڵسی سێیەم نۆنا و هەموو پەیڕەوانی كەنیسەی كلدانی لە كوردستان و عێراق و جیهان دەكەم و هیوای سەركەوتنی بۆ دەخوازم.

گوتیشی: هیوادارم ئەو هەڵبژاردنە ببێتە هۆی قووڵتربوونەوەی رۆحی پێكەوەژیان و لێبوردەیی لەنێوان پێكهاتەكانی عێراق و كوردستان.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، هەر بەم بۆنەیەوە پاڵپشتیی خۆمان بۆ ماف و داواكارییەكانی خوشك و برایانی كریستیان و سەرجەم پێكهاتە ئایینیەكانی تری عێراق و كوردستان دووپات دەكەینەوە و بە دڵنیاییەوە كوردستان وەك هەمیشە پارێزەری فەرهەنگی پێكەوەژیان و برایەتی و تەبایی نێوان هەموو پێكهاتەكان دەمێنێتەوە.