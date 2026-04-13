دهۆك گرێبەستی 3 یاریزانی هەڵوەشاندەوە

بەشێكی مووچەی یاریزانەكان بەهۆی ئەنجامە خراپەكان دەبڕدرێت

یانەی دهۆك بەهۆی ئەنجامە خراپەكانی لە خولی ئەستێرەكانی عێراق، گرێبەستی 3 یاریزانی یانەكەی هەڵوەشاندەوە و بەشێكی مووچەی یاریزانەكانیشی دەبڕێت.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، دوای ئەوەی دهۆك لە یاریی رابردوو بەرامبەر ئەمانەی بەغدا دۆڕا گرێبەستی هەر سێ یاریزانی یانەكە (محەمەد داود، عەلا عەباس و مونتەزر محەمەد ناسراو بە كەنووش هەڵوەشێندرایەوە و سزای بڕینی مووچە و داراییشی بەسەر یاریزانەكاندا سەپاند.

دهۆك ئەم وەرزە 3 راهێنەری گۆڕیوە و لە دوایین 4 یاری 2 دۆڕان و بردنەوەیەكی هەیە، بەگشتی هەڵۆیەكانی بادینان لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 28 یاری، 10 بردنەوە و 11 شكستی هەیە و بە كۆكردنەوەی 37 خاڵ لە خانەی دوازدەیەمی ریزبەندی دێت.