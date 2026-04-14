بەها ئەعرەجی: کێبڕکێی پۆستی سەرۆکوەزیران تەنیا لە نێوان سوودانی و مالیکییە

پێش 4 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، بەها ئەعرەجی، سەرۆکی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان رایگەیاند، بژاردەکانی کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق تەنیا لە نێوان محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی ئێستا و نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسادایە.

ئەعرەجی ئاماژەی بەوەش کرد، چەندین دەنگۆ لەبارەی کاندیدکردنی هەندێک ناوی دیکە بڵاوکراونەتەوە، بەڵام گوتی: بژاردەکانی کاندیدکردن بۆ سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران تەنیا لە نێوان سوودانی و مالیکی چڕ بووەتەوە و هیچ ناوێکی دیکە لە ئارادا نییە.

ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، عەبدولڕەحمان جەزائیری، سەرکردە لە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، چانسی محەممەد شیاع سوودانی بۆ وەرگرتنی ویلایەتی دووەمی سەرۆکایەتی حکوومەت زۆر کەمە و رووبەڕووی بەربەستی گەورە بووەتەوە.

عەبدولڕەحمان جەزائیری ئاشکرای کرد کە "مەرجەعیەت ڤیتۆی لەسەر دووبارە کاندیدکردنەوەی سوودانی هەیە"، جگە لەوەش ئاماژەی بە بوونی "ڤیتۆیەکی دەرەکیش" کرد کە رێگرە لەوەی ناوبراو بۆ خولێکی تری یاسایی لە پۆستەکەی بمێنێتەوە. گوتیشی: "هەرچەندە لیستی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی سوودانی بانگەشە بۆ ویلایەتی دووەم دەکەن، بەڵام ئەمە روونادات."

سەبارەت بە بەدیلەکانی سوودانی، ئەو سەرکردەیەی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرای کرد، ئێستا سێ ناو وەک کاندیدی سەرەکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتوو لە ئارادان، ئەوانیش بریتین لە حەیدەر عەبادی، باسم بەدری و حەمید شەتری.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، جەزائیری ئاماژەی بەوە کرد، بڕیارە لە دوو رۆژی داهاتوودا نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، هەڵوێستی خۆی یەکلا بکاتەوە، دەشڵێت، ئەگەری هەیە مالیکی کاندیدێکی سەربەخۆ بۆ ئەو پۆستە پێشنیاز بکات.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و کشانەوەی نوێنەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەغدا، جەزائیری جەختی کردەوە کە "دەبێت سەرۆکوەزیرانی داهاتوو سەرجەم کێشە هەڵپەسێردراوەکان چارەسەر بکات"، گوتیشی: پارتی نوێنەرەكانی لە بەغدا كشاندووەتەوە.