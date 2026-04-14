هێمن سەید موراد: بەهۆی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆ، هاوردەکردنی چەندین بەرهەم قەدەخە کراوە

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر لە لێدوانێکی تایبەت بە کوردستان24ـی رایگەیاند؛ بەهۆی زۆریی رێژەی بارانبارینی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی رابردوو، پلەکانی گەرما دابەزینێکی کەمیان بەخۆوە بینیوە و ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان کەمێک درەنگتر پێبگەن. سەرەڕای ئەوەش، ئێستا بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارێزگای هەولێر بە بەرهەمی جۆراوجۆری ناوخۆیی دەوڵەمەند کراون.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، ئێستا چەندین جۆر بەرهەمی ناوخۆیی لە بازاڕەکاندان، لەوانە: (پەتاتە، باقڵە، خەیار، چەوەندەر، خاس، کەلەرم، شەلە، سێوی بنەرد) و چەندین جۆر گیای بەهاری خواستی زۆری کلتوورییان لەسەرە. هەروەها پێشبینی دەکرێت لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، لە ناوەڕاستی مانگی پێنجدا بەرهەمی تەماتە و چەندین بەرهەمی تری سنووری پارێزگای هەولێر پێبگەن.

سەبارەت بە پاڵپشتی جووتیاران، هێمن سەید موراد جەختی کردەوە: "لەگەڵ پێگەیشتنی هەر بەرهەمێکی ناوخۆیی، دەستبەجێ رێکارەکانی داخستنی سنوورەکان بەرووی بەرهەمی هاوردەدا دەستپێدەکەین. ئەم هەنگاوە بە مەبەستی پشتیوانیکردنی جووتیاران، زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی، رەخساندنی هەلی کار و بوژانەوەی کەرتی کشتوکاڵە لە سنووری پارێزگای هەولێر."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر تیشکی خستە سەر کەرتی پەلەوەر و رایگەیاند؛ لە ئێستادا بەرهەمی مریشک زۆر لە پێویستی ناوخۆ زیاترە. هەروەها بەرهەمی هێلکەی ناوخۆ سێ هێندەی پێداویستییە، هەر بۆیە بڕیاری قەدەخەی تەواوەتی بۆ هاوردەکردنی مریشک و هێلکە دەرکراوە و تەنیا پشت بە بەرهەمی ناوخۆیی دەبەسترێت.