دیندار زێباری: قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری قوربانیانی ئەنفال بەرپرسیارێتی حکوومەتی فیدراڵە

دیندار زێباری رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی 38مین ساڵیادی پرۆسە بەدناوەکانی ئەنفال کە رژێمی بەعسی لەناوچوو دژ بە گەلی کورد ئەنجامی دا، رایگەیاند، تاوانی ئەنفال وەک تاوانێکی نێودەوڵەتی سیستماتیک تەنیا پێشێلکارییەکی زەقی مافەکانی مرۆڤ نەبوو، بەڵکو پێشێلکردنی هەموو پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان بوو.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و مرۆیی ئەمڕۆ لەبەردەم برینێکی ساڕێژنەبوودایە کە پێویستی بە دانپێدانانی تەواو هەیە وەک جینۆسایدێک کە بوونی نەتەوەیی و مرۆیی کوردی کردبووە ئامانج.

دیندار زێباری روونی کردەوە کە مێژوو تۆماری کردووە، تێیدا زیاتر لە 182 هەزار مرۆڤ لە ناوچەکانی گەرمیان و بادینان شەهید و بێسەروشوێن کران، جگە لە بێسەروشوێنکردنی 8 هەزار بارزانی و کیمیابارانی هەڵەبجە کە بووە هۆی شەهیدبوونی 5 هەزار هاووڵاتی بێتاوان، لەگەڵ ئەو راگواستن و بێسەروشوێنکردنە زۆرەملێیەی کە بەرامبەر کوردانی فەیلی ئەنجام درا.

سەبارەت بە مافە یاساییەکان، رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان جەختی کردەوە، کە حکوومەتی فیدراڵ بەپێی دەستووری عێراق و یاسا نێودەوڵەتییەکان، بەرپرسیارێتی یاسایی راستەوخۆی لەسەرشانە بۆ قەرەبووکردنەوەی قوربانیان و چاککردنی زیانە ماددی و مەعنەوییەکانیان، دووپاتی کردەوە، هێنانەدی دادپەروەری راگوزەر پێویستی بە هەنگاوی کردەیی هەیە بۆ کەمکردنەوەی مەینەتییەکانی کەسوکاری قوربانیان.

دیندار زێباری ئاماژەی بەوەش کرد، لە هەماهەنگی بەردەوامداین لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارە ناوخۆیی و نیشتمانی و نێودەوڵەتییەکان بۆ زانینی چارەنووسی بێسەروشوێنان.

سەبارەت بە ناساندنی ئەو تاوانە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی گوتیشی، "لە چوارچێوەی هەوڵەکانمان بۆ بە نێودەوڵەتیکردنی کەیسەکە، مانگی رابردوو لە ژنێف تیشکمان خستە سەر مەینەتییەکانی کورد بەتایبەتی لە بابەتی بێسەروشوێنکردنی هاووڵاتیانی کوردستان کە تاوانێکی دژی مرۆڤایەتییە دژی هاووڵاتیانی سڤیل، و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی زۆری داوە بۆ پاراستنی مافی قوربانیان و کەسوکاریان بەپێی یاسا بۆ ئەوەی گشت ئەو تاوانانەی دژ بە گەلی کوردستان ئەنجامدراوە لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بناسرێت و بایەخێکی زیاتر بەم دۆسیەیە بدەن.

رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان دووپاتی کردەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندە بە خزمەتکردنی کەسوکاری شەهیدان لە رێگەی بە دۆکۆمێنتکردنی تاوانەکانی داعش و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان، وەک وەفایەک بۆ خوێنی شەهیدانی رێگای ئازادیی کوردستان.