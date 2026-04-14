چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدی سەرۆکوەزیران دیاری دەکات

چوارچێوەی هەماهەنگی پرسی كاندیدی سەرۆكوەزیرانی یەكلا كردووەتەوە و لەكۆبوونەوەی داهاتوو ناوی كاندیدەكە رادەگەیەنێت

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، سەعد سەعدی ئەندامی مەكتەبی سیاسی عەسائیبی ئەهلوحەق، بەكوردستان 24ـی رایگەیاند: لە كۆی 12 سەركردەی چوارچێوەی هەماهەنگی، 11 سەركردە لەگەڵ گۆڕینی نووری مالیكین و دەیانەوێت پۆستی سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ محەمەد شیاع سوودانی یان باسم بەدری بێت. سەعد سەعدی دەشڵێت: سبەی چوارشەممە یان پێنجشەممە، بەكۆدەنگی پۆستە یەكلا دەكرێتەوە.

چوارچێوەی هەماهەنگیی نۆ كاندیدی بۆ پۆستی سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران هەیە، ئەوانیش؛ محەمەد شیاع سوودانی سەرۆكی هاوپەیمانی ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدان، نووری مالیكی سەرۆكی هاوپەیمانی دەوڵەتیی یاسا، باسم بەدری سەرۆكی دەستەی لێپرسینەوە و داپەروەری، حەمید شەتری سەرۆكی دەزگای هەواڵگریی عێراق، قاسم ئەعرەجی راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، حەیدەر عەبادی سەرۆكی هاوپەیمانیی نەسر، محەمەد ساحب دەراجی راوێژكاری سەرۆكوەزیران ، عەلی شوكری راوێژكاری باڵای سەرۆككۆمار.

جگە لەوەش مالیكی ناوی هەریەك لە موحسین مەندەلاوی سەرۆكی هاوپەیمانیی ئەساس، باسم بەدری و عەبدولئیلاهـ نائیلی سەرۆكی دەستەی شەهیدانی عێراقی پێشكەش كردووە وەك شوێنگرەوەی خۆی.

باسم عگێلی ئەندامی تیمی راگەیاندنی محەمەد شیاع سوودانی، بەكوردستان 24ـی راگەیاند: پۆستی سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران بەڕێژەی 70% بۆ سوودانی یەكلا بووەتەوە، 20% بۆ باسم بەدری، 10% بۆ عەبدولئیلاهـ نائیلی یەكلا بووەتەوە. لەنزیكترین كۆبوونەوە رادەگەیەنرێت.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان 24 گفتوگۆییەكی كاراكردنەوەی جێگرانی سەرۆككۆمار لەگەڵ لایەنە سیاسییەكان دەستی پێكردووەتەوە، بۆئەوەی نووری مالیكی ببێتە جێگری یەكەمی سەرۆككۆمار و محەمەد حەلبووسی یان كەسێكی دیكەی لە تەقەدوم ببێتە جێگری دووەمی سەرۆككۆمار.