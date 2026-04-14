وەزارەتی دارایی: پێنجشەممە مووچەی مامۆستایانی گرێبەست دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووری رایگەیاند، مووچەی مامۆستایانی گرێبەستی هەردوو وەزارەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا دابەش دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، رۆژی پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، مووچەی مانگی ئاداری مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە داوە، لەهەمان رۆژدا مووچەی مانگی ئاداری سەرجەم ئەو فەرمانبەرانە دابەش دەکرێت کە لەدوای 1ـی تەمووزی 2024، بەشێوەی گرێبەست و هەمیشەیی لەسەر میلاکی دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێم دامەزراون وشایستەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت.