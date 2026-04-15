نزیکەی 900 ملیۆن بینەر چاوەڕێ یارییەکەی بایرن میونشن و ریاڵ مەدرید دەکەن

ئەمشەو 15ـی نیسانی 2026 کاتژمێر 10ـی شەو بە کاتی هەولێر، هەردوو یانەی بایرن میونشنی ئەڵمانیا و ریاڵ مەدریدی ئیسپانیا لە یاری گەڕانەوەی قۆناغی چارەکی کۆتایی رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە، یانە ئەڵمانیەکە لە یاری چوون توانی لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە ئەنجامی 2-1 یارییەکە بباتەوە.

هەردوو یانە مێژوویەکی گەورەیان لە چامپیۆنزلیگ و نێوخۆی وڵاتەکانیان هەیە و خاوەنی ملیۆنان هاندەرن لە جیهان، بۆیە هەر کاتێک ئەو دوو یانەیە رووبەڕووی یەکتری دەبنەوە، هاندەرێکی زۆر لە سەرتاسەری جیهان چاوەڕێ بینینی ئەو یارییە دەکات.

لە مێژووی چامپیۆنزلیگ بەردەوام یارییەکانی نێوان هەردوو یانە پڕچێژ بووە، بۆیەش ئەمجارەیان بە گوێرەی ماڵپەری The Touchlineـی ئینگلیزی، چاوەڕێ دەکرێت نزیکەی 900 ملیۆن کەس لە سەرتاسەری جیهان چاوەڕێ یاری کلاسیکۆی نێوان هەردوو یانە لە چامپیۆنزلیگ بن.

بایرن میونشن لەوەتەی ساڵی 2012 نەیتوانیوە لە ریاڵ مەدرید بباتەوە واتە ئەو یانەیە لە چامپیۆنزلیگ دەربکات، دوایینجار لەو ساڵە لە قۆناغی پێشکۆتایی یانە شاهانەکەی لە گەیشتن بە یاری کۆتایی بێ بەش کرد، بۆیە ئەو یانەیە دوای نزیکەی 14 ساڵ دەیەوێت مێرنگی لە چامپیۆنزلیگ دەربکات.