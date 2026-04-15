ئیمارات هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراقی بانگ کرد و یاداشتێکی ناڕەزایەتی رادەست کرد

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراقی لە وڵاتەکەی بانگێشت کرد و یاداشتێکی توندی ناڕەزایەتی پێدا، سەبارەت بەو هێرشە "تیرۆریستییانەی" لە خاکی عێراقەوە ئەنجام دەدرێن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات، عومەر عەبدولمەجید عوبەیدی، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی کۆماری عێراقی لە ئیمارات بانگێشت کردووە و یاداشتێکی ناڕەزایەتی توندی پێ رادەست کردووە.

لە یاداشتەکەدا ئیمارات بە توندترین شێوە سەرکۆنەی بەردەوامی هێرشە "تیرۆریستییەکان" دەکات کە لە خاکی عێراقەوە لەلایەن گروپ و میلیشیا چەکدارەکانی سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئەنجام دەدرێن.

ئیمارات رایگەیاندووە، سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەست، ئەو گروپانە بەردەوامن لە هێرشە "بەدکارانەکانیان" بۆ سەر چەندین دامەزراوەی گرنگ لە وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری کەنداو، ئەمەش وەک پێشێلکارییەکی زەقی سەروەری و کایەی ئاسمانی ئەو وڵاتانە و بەزاندنی یاسا نێودەوڵەتییەکان و میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان وەسف کراوە.

یاداشتەکە لەلایەن ئەحمەد جومعە مەراشیدە، بەڕێوەبەری بەشی کاروباری عەرەبی لە وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات رادەست کراوە و تێیدا جەخت کراوەتەوە کە "بەردەوامی ئەم هێرشانەی ئێران و بریکارەکانی، هەڕەشە لە سەقامگیری ناوچەکە دەکەن و هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ چەسپاندنی ئاسایش پەک دەخەن".

هەروەها وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات هۆشداری داوە کە ئەم هێرشانە پەیوەندییەکانی عێراق و وڵاتانی کەنداو رووبەڕووی تەحەدایەکی زۆر هەستیار دەکاتەوە و کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر هاوکارییەکان و پەیوەندییە برایانەکانی نێوان عێراق و وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری کەنداو.