بە فەرمی ناسنامەی چوار یانەكەی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگ ئاشكرا بوون

پێش دوو کاتژمێر

لە قۆناغی چارەكی كۆتایی چامپیۆنزلیگ، یانەكانی ریال مەدریدی ئیسپانیا و سپۆرتینگ لیسبۆنای پۆرتوگالی ماڵئاواییان كرد و ناسنامەی چوار یانەكەی پێشكۆتایی ئاشكرا بوون.

لە یاریی گەڕانەوەی چارەكی كۆتایی چامپیۆنزلیگ لە یاریگەی ئالیانز ئارینا ریال مەدرید بووە میوانی بایرن میونشن، یانە باڤارییەكە بە هەمان شێوەی یاریی چوون سەركەوتنی تۆمار كرد.

ئاردا گولەر بووە یەكەمین یاریزان لە مێژووی ریال مەدرید لە چامپیۆنزلیگ خێراترین گۆڵ بە 30 چركە تۆمار بكات، ناوەراستكارە توركەكە شەوێكی مێژوویی تۆمار كرد و دوو گۆڵی لە دەرەوەی ناوچەی سزا تۆمار كرد، بەڵام یانەكەی بە ئەنجامی (4 ـ 3) دۆڕا و ماڵئاوایی لە چامپیۆنزلیگ كرد.

لە لایەكی دیكەیشەوە، یارییەكەی ئارسێناڵ و سپۆرتینگ لیسبۆنا بەبێ گۆڵ كۆتایی هات، بەمەش یانەی گەنەرز بە فەرمی گەیشتە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگ.

لە قۆناغی پێشكۆتایی چامپیۆنزلیگ، پاریس سانجێرمان و بایرن میونشن رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە، لە یارییەكی دیكەیشدا ئاتڵێتیكۆ مەدرید و ئارسێناڵ بەیەك دەگەن.