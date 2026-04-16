رێبوار تەها گەیشتە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک

چاوەڕوان دەکرێ کەمێکی دیکە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، بۆ مەبەستی ئاڵوگۆڕکردنی پۆستی پارێزگار بکرێت.

پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، هێمن دەلۆ، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: کەمێک لەمەوبەر رێبوار تەها، پارێزگاری کەرکووک و ئەندامەکەی بزووتنەوەی بابلیونی رەیان کلدانی، گەیشتنە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک.

باسی لەوە کرد، چاوەڕوان دەکرێت کەمێکی دیکە پێنج ئەندامەکەی ئەنجوومەنی پارێزگاکە لە فراکسیۆنی یەکێتی بگەنە ئەنجوومەنەکە بۆ ئەوەی رێژەی یاسایی کۆبوونەوەکە تەواو بکەن و ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگار بکەن.

هەر ئەمڕۆ کاروان گەزنەیی، گوتەبێژی یەکێتی رایگەیاندبوو، حزبەکەی پابەندی رێککەوتنی ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگاری کەرکووکە و رێبوار تەها لە پارێزگاری شارەکە لادەدەن و پارێزگاری نوێ دەست بەکار دەبێت.

بە گوێرەی ئەو کارنامەیەی دوێنێ ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک لە بارەی کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بڵاوی کردبووەوە، بڕیارە رێبوار تەها، لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک لابدرێت و، پۆستەکە بدرێتە محەممەد سەمعان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق، ئەمەش بە گوێرەی ئەو رێککەوتنەیە کە بافڵ تاڵەبانی لە 10ـی ئابی 2024، لە کۆبوونەوەی هۆتێل رەشیدی بەغدا بۆ هەڵبژاردنی پارێزگاری شارەکە کردبووی.