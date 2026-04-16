یاریزانانی هەولێر بایكۆتی مەشقەكانیان كرد

ئامادەنین مەشقەكانیان بكەن تا مووچەكانیان وەرنەگرن

پێش دوو کاتژمێر

یاریزانانی یانەی هەولێر دوای سەركەوتنەكەیان لە بەغدا لە دژی نەفت نەگەڕاونەتەوە مەشقەكان و بڕیاریانداوە تا مووچەكانیان وەرنەگرن راهێنانەكانیان دەست پێ نەكەنەوە.

راهێنەر و یاریزانانی یانەی هەولێر نزیكەی 3 مانگە مووچەیان وەرنەگرتووە و بایكۆتی مەشقەكانیان كردووە، ئەمەش لە كاتێكدایە رۆژی شەممە لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری میوانداریی یانەی قاسم دەكەن.

سەفین یاسین، سەرۆكی یانەی هەولێر بۆ رازیكردنی یاریزانانانی یانەكەی لەنێو یاریگەی فرەنسۆ هەریری لەگەڵ یاریزانەكان كۆبووەوە، بۆ ئەوەی رازیان بكات بگەڕێنەوە راهێنانەكان، بەڵام یاریزانەكان سووربوون لەسەر بایكۆتەكەیان و بڕیاریانداوە تاوەكو مووچەكانیان وەرنەگرن نەگەڕێنەوە مەشق و راهێنانەكان.

مەحموود عەزیز، سكرتێری یانەی هەولێر لە وەڵامێكی كوردستان24 رایگەیاند پێش ئەوەی بۆ دوو یاریی داهاتووی هەولێر بەرامبەر جەوییە و تەڵەبە یاریزانەكان گەشتی بەغدا بكەن مووچەكانیان وەردەگرن و پاداشتیش دەكرێن.

یانەی هەولێر ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 28 یاری، 16 بردنەوە، 8 یەكسان و 4 شكستی هەیە و بە كۆكردنەوەی 56 خاڵ لە ریزبەندی سێیەمی خولەكە دێت.