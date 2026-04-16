دوو حزبی تورکمانی لە کەرکووک رێککەوتنی هۆتێل رەشید رەتدەکەنەوە

دوو لایەنی سیاسیی تورکمانی لە شاری کەرکووک، لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا بێبەریبوونی خۆیان لە رێککەوتنی " هۆتێل رەشید " راگەیاند و جەختیان لەسەر شەرعییەتی هەڵبژاردنەکان کردەوە.

پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، هەر یەکە لە حزبی یەکێتیی تورکمانی عێراقی و حزبی شروقی تورکمانی لە کەرکووک ، لە راگەیندراوێکی هاوبەشدا هەلوێستی خۆیان دژ بە رێککەوتنی هۆتێل رەشید راگەیاند.

لە راگەیەندراوەکەیاندا هاتووە: "ئێمە لەگەڵ بە خولکردنی پۆستی پارێزگاری کەرکووک نین بۆ بەرەی تورکمانی یان هەر لایەنێکی دیکە، هاوکات پشتگیری لەم رێککەوتنە ناکەین کە لە ژوورە تاریکەکاندا ئەنجام دراوە، هەروەها بە توندی رەتیدەکەینەوە".

ئەو دوو حزبە تورکمانییە کەرکووکیان بە شارێکی کوردستانی ناوبردووە و ئاماژەیان بەوە کردووە، دەبێت بەڕێوەبردنی شارەکە بەپێی شەرعییەتی هەڵبژاردن و دەنگی رۆڵە رەسەنەکانی کەرکووک بێت، نەک رێککەوتنی سیاسیی لایەنەکان.

ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدایە، ململانێیەکی سیاسیی قووڵ لەسەر پۆستی پارێزگار و دابەشکردنی دەسەڵاتەکانی کەرکووک لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکاندا بەردەوامە، هەروەها بە گوێرەی رێککەوتنێکی یەکێتی لەگەڵ چەند لایەنێکی دیکەی شارەکە کە بە شێوەیەکی نهێنی و لە ژوورە تاریکەکاندا ئەنجام دراوە، بڕیار وایە پۆستی پارێزگاری کەرکووک کە لە پشکی کوردە بدرێت بە بەرەی تورکمانی تاوەکوو کۆتایی ئەمساڵ، دواتریش بڕیارە بدرێت بە کەسێکی عەرەب لە نێو لایەنە عەرەبییەکانی شارەکە.