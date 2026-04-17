ئەمریکا ژمارەیەک فەرماندەی گرووپە چەکدارەکانی عێراقی سزا دا

وەزارەتی گەنجینەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رایگەیاند کە وەک بەشێک لە ئۆپەراسیۆنی "رقی ئابووری" (Economic Fury)، سزای توندی بەسەر "حەوت فەرماندەی گرووپە چەکدارە عێراقییەکان" سەپاندووە.

هەینی 17ـی نیسانی 2026، بەپێی راگەیەندراوی نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی داراییە بیانییەکانی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، ئەم حەوت فەرماندەیە دەستیان هەبووە لە "داڕشتنی پلان، ئاراستەکردن و جێبەجێکردنی زنجیرەیەک هێرش بۆ سەر کارمەندان، دامەزراوەکان و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە عێراق."

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا جەختی کردووەتەوە کە ئەم گرووپە چەکدارانە تەنیا ئەمریکا ناکەنە ئامانج، بەڵکوو هێرش دەکەنە سەر هاووڵاتییانی سڤیلی بێتاوان لە سەرانسەری عێراقدا. لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "ئەم میلیشیایانە سامانی عێراق بۆ دابینکردنی دارایی چالاکییە تیرۆریستییەکانیان دەدۆشن و بەکاری دەهێنن."

راشیگەیاندووە کە ئەم هەنگاوە بۆ رێگریگریکردنە لەو هەوڵانەی کە دەبنە هۆی "لاوازکردنی سەروەریی عێراق و تێکدانی پرۆسە دیموکراسییەکانی ئەو وڵاتە."

ناوەکان و گرووپە سزا دراوەکان

نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی داراییە بیانییەکانی ناوی ئەو فەرماندانەی سەرکردایەتی گرووپە چەکدارەکان دەکەن، کە بریتین لە:

1. کەتائیبی حزبوڵا (KH):

عەمار جاسم کازم رەماحی: فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکان، بەرپرسی داڕشتنی پلانی هێرشەکان و دیاریکردنی شوێن و کاتی لێدانەکان.

رەزوان یوسف حەمید محەممەد: ئەندامێکی باڵا و هەماهەنگکاری ئۆپەراسیۆنەکانی کەتائیب.

حەسەن دیاب حەمزە حەمزە: بەرپرسی هەماهەنگی ئۆپەراسیۆنەکان و هەڕەشەکان بۆ سەر هێزەکانی ئەمریکا.

2. عەسائیبی ئەهلی حەق (AAH):

سەفا عەدنان جەبار سوەعد: فەرماندەی سەربازی و لێپرسراوی ئۆپەراسیۆنەکان لە پارێزگای سەڵاحەدین. بەگویرەی راگەیەندراوەکە "ئەم گرووپە لە ئاداری 2026ـەوە درۆنی ئێرانییان دژی هێزەکانی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان بەکارهێناوە".

3. کەتائیبی سەیدولشوهەدا (KSS):

خالید جەمیل عەبد بەخاتەرە: فەرماندەی باڵا لە ناو کەتائیب.

سەعید کازم مەخەمیس: بەرپرسێکی باڵای گرووپەکە.

4. بزووتنەوەی نوجەبا (HAN):

هیشام هاشم جەیسووم: نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی داراییە بیانییەکان لە بارەی ئەو فەرماندەیی دەڵێت: "راهێنەری سەربازیی بزووتنەوەکە، کە گرووپەکەی بە ئاشکرا دڵسۆزیی خۆی بۆ ئێران لەسەر حیسابی سەروەریی عێراق راگەیاندووە."

سزاکان

سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا، لە لێدوانێکی رایگەیاند: "ئێمە رێگە نادەین گرووپە چەکدارەکانی عێراق کە لەلایەن ئێرانەوە پشتیوانی دەکرێن، هەڕەشە لە ژیانی ئەمریکییەکان یان بەرژەوەندییەکانمان بکەن. هەرکەسێک هاوکاری توندوتیژییەکانی ئەم گرووپانە بکات، رووبەڕووی لێپێچینەوە دەبێتەوە."

وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوەش کردووە، کە ئەم گرووپانە سامانی عێراق بۆ دابینکردنی دارایی چالاکییەکانیان بەکاردەهێنن و پرۆسەی دیموکراسی و سەروەریی عێراق لاواز دەکەن.

بەپێی بڕیارەکە، سەرجەم دارایی و پشکەکانی ئەم حەوت کەسە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا سڕ دەکرێن جگە لەوەش، هەر بانک یان دامەزراوەیەکی دارایی نێودەوڵەتی مامەڵەیان لەگەڵ بکات، رووبەڕووی سزای لاوەکی ئەمریکا دەبێتەوە؛ هەروەها ئەمریکا خەڵاتی دارایی بۆ ئەو کەسانە تەرخان کردووە کە زانیاری ورد لەسەر سەرپێچییەکانی ئەم سزایانە دەدەن، کە بڕەکەی دەگاتە 1 ملیۆن دۆلار.

جەختیشت کردووەتەوە کە ئامانجی ئەم سزایانە تەنیا سزادان نییە، بەڵکوو ناچارکردنی ئەم فەرماندە و گرووپانەیە بۆ گۆڕینی رەفتارە توندوتیژەکانیان و کۆتاییهێنان بەو هەڕەشانەی کە بۆ سەر ناوچەکە دروستیان کردووە.