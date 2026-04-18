بەها ئەعرەجی رەتیدەکاتەوە کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران یەکلایی کرابێتەوە
بەها ئەعرەجی، سەرۆکی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان رایگەیاند، ئەو بانگەشانەی لەسەر یەکلاییکردنەوەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران دەکرێن راست نین.
بەها ئەعرەجی، ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی، "ئەو بانگەشانەی لەسەر یەکلاییکردنەوەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران دەکرێن بەهیچ شێوەیەک راست نین."
گوتیشی: ئەو بانگەشانە بە سیستەماتیک و پڕ لە زانیاریی هەڵە لەلایەن دەزگا ناسراوەکانەوە بڵاودەکرێنەوە، ئەمەش بەڵگەیە لەسەر لاوازی نەیارەکانی کارنامەی سوودانی.
ئاماژەی بەوەشدا، جەخت لە پڕۆژە نیشتمانییەکەمان دەکەینەوە کە لەسەر رێڕەوێکی ستراتیژی بەهێز دامەزراوە، کە بە بڕیارێکی یەکگرتوو بەرەنگاری گومان دەبێتەوە.
ئەمە لەکاتێکدایە کە دوێنێ هەینی، گوتەبێژی فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان گوتی: رۆژی شەممە، 18ـی نیسان، چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە لەسەر دەستنیشانکردنی کاندیدێکی نوێی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران کۆدەبێتەوە.
لا صحة على الاطلاق لما يُروّج له من مزاعم بشأن حسم ملف الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء، إذ لا تعدو كونها تضليلاً ممنهجاً تُديره أدواتٌ دعائية معلومة، وهي دلالةٌ قاطعة على حالة الضعف عند الجبهة المناوئة لنهج السيد السوداني.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) April 18, 2026
نشددُ على أنّ مشروعنا الوطني يرتكزُ على ثوابتَ راسخة ومسارٍ…