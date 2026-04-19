کەشناسیی هەرێم: شەپۆلێکی بارانبارین و هەورەبرووسکە ناوچە جیاجیاکان دەگرێتەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی لە وەزارەتی گواستنەوە گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەش و هەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و رایگەیاند، کاریگەریی ئەو شەپۆلە بارانبارینەی رووی لە ناوچەکە کردووە، بەردەوام دەبێت.

بەگوێرەی پێشبینییەکان، ئەمڕۆ یەکشەممە 19ـی نیسانی 2026، ئاسمانی زۆربەی ناوچەکانی هەرێم هەور دەبێت و لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆدا شەپۆلەکە چالاک دەبێتەوە، هاوکات بارانبارین بە شێوەی لێزمەباران و هەورەبرووسکە دەبێت و لە هەندێک کاتدا ئەگەری تەزرەبارین هەیە.

کەشناسی ئاماژەی بەوە کردووە، بارانەکە زیاتر ناوچەکانی باکووری هەولێر، دەوروبەری کۆیە، ئیدارەی سۆران، مێرگەسوور و بەشەکانی رۆژهەڵاتی دهۆک (ئاکرێ، دینارتە، زاویتە) دەگرێتەوە.

هەروەها لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارە سەربەخۆکانی، بارانبارین بە شێوەی شەستەبارانی کورتخایەن دەبێت، پلەکانی گەرما جێگیر دەبن و خێرایی با لە نێوان 15-30 کم لە کاتژمێرێکدا دەبێت.

پێشبینییەکانی کەشناسی بۆ رۆژی دووشەممە بەم شێوەیە دەبێت، سبەی دووشەممە 20ـی نیسانی 2026، کەشوهەوا بە ناجێگیری دەمێنێتەوە، لە کاتەکانی دوای نیوەڕۆدا چالاکیی شەپۆلەکە دووبارە دەست پێ دەکاتەوە، بەتایبەت لە سنووری پارێزگای دهۆک و ناوچە شاخاوییەکان کە پێشبینی لێزمەبارانی کورتخایەن دەکرێت.

لە هەولێر، سلێمانی و ناوچە شاخاوییە بەرزەکانیش بارانبارین بە شێوەی گەواڵەبارانی بەهاری" دەبێت، هاوکات ئەگەری چەند تاوە بارانێکی کورتخایەن لە کەرکووک و هەڵەبجەش هەیە، پلەکانی گەرما بەراورد بە ئەمڕۆ کەمێک بەرز دەبنەوە.

کەشناسی هۆشداری دەدات، ئەم شەپۆلە تایبەتمەندیی کەشی بەهاریی هەیە، واتە بڕی بارانبارین لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی تر زۆر جیاواز دەبێت و ئەگەری هەورەبرووسکە و زیادبوونی خێرایی با لە ئارادایە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ رۆژی دووشەممە (بە سیلیزی):

هەولێر : ٢٤.

سلێمانی : ٢٥.

دهۆک : ٢٣.

هەڵەبجە : ٢٤.

کەرکووک : ٢٦.

گەرمیان : ٢٦.

سۆران : ٢٢.

حاجی ئۆمەران : ١٨ پلە.