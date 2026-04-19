ئیسماعیل بەقایی: گەمارۆدانی بەندەرەکان پێشێلی پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە

ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران رایگەیاند، ئەو گەمارۆیەی ئەمریکا بەسەر بەندەرەکانی ئێراندا سەپاندوویەتی نایاسایی و تاوانە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی "گەمارۆدانی بەندەرەکان یان کەناراوەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکاوە نەک هەر پێشێلکردنی ئاگربەستە، بەڵکو هەم نایاساییە و هەم تاوانکارییە.

گوتیشی: ئەم کردەوەیەی ئەمریکا پێشێلی ماددەی 2(4)ـی پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە، کە بەپێی ماددەی 3(ج)ی بڕیارنامەی (1974)ـی ئەنجوومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەم کردەیە بە دەستدرێژیی هەژمار دەکرێت، کە بەڕوونی گەمارۆدانی بەندەرەکان یان کەناراوەکانی دەوڵەتێک لە نێوان ئەو جۆرە کردارانەدا دەگرێتەوە.

ئاماژەی بەوەش دا، سەپاندنی سزای بە کۆمەڵی بە ئەنقەست بەسەر دانیشتوانی ئێراندا، دەبێتە تاوانی جەنگ و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی.

The United States’ so-called “blockade” of Iran’s ports or coastline is not only a violation of Pakistani-mediated ceasefire but also both unlawful and criminal. It violates Article 2(4) of the UN Charter; it constitutes an act of aggression under Article 3(c) of the UN General… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 19, 2026

رۆژی دووشەممەی رابردوو، 13ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ بڕیاریدا سزای دەریایی بەسەر هەموو کەشتییەکانی ئێراندا بسەپێنێت.

هەورەها دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆشیاڵ رایگەیاند، دوای شکستهێنانی دانوستانەکان، هێزی دەریایی ئەمریکا دەستبەجێ دەست بە ئۆپەراسیۆنی گەمارۆدان دەکات،بەڵێنیشی دا هەر ئێرانییەک تەقە لە هێزەکانی ئەمریکا یان کەشتییە مەدەنییەکان بکات بەتوندی وەڵامیان دەداتەوە.