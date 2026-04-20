زیاتر لە هەشت ملیار دینار بۆ شایستەی جووتیارانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت

حکوومەتی فیدراڵی عێراق بڕیاری دا بە خەرجکردنی 60 ملیار دینار وەک شایستەی دارایی جووتیاران بۆ ساڵی 2025، کە تێیدا بڕی هەشت ملیار و 945 ملیۆن دینار بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە.

سەروەر کەمال هاواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، رایگەیاند، ئەم بڕە پارەیە وەک "قۆناغی چوارەم"ی شایستە داراییەکانی جووتیاران بۆ ساڵی 2025 هەژمار دەکرێت.

بەپێی زانیارییەکانی بریکاری وەزارەتی بازرگانی، دابەشبوونی پارەکە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا بەم شێوەیە دەبێت:

پارێزگای سلێمانی: 3 ملیار و 498 ملیۆن دینار.

پارێزگای هەولێر: 2 ملیار و 842 ملیۆن دینار.

پارێزگای دهۆک: 2 ملیار و 605 ملیۆن دینار.

سەروەر کەمال هاواری ئاماژەی بەوەش دا، هەرچەندە بڕیارە ئەم شایستە داراییانە دابەش بکرێن، بەڵام پرۆسەکە زۆر دواکەوتووە و پێویست بوو جووتیاران زووتر شایستە داراییەکانیان وەربگرتایە.

ساڵی 2024 حکوومەتی عێراق نزیکەی 700 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگرت، 2025 عێراق تەنیا 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی وەرگرت، ئەمساڵ بڕەکەی کەمتر کردووەتەوە بۆ 292 تۆن.