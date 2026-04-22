وۆڵ ستریت جۆرناڵ: گەمارۆکانی ئەمریکا رۆژانە 400 ملیۆن دۆلار زیان بە ئێران دەگەیەنن

تۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ی ئەمریکی لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کرد، ئەو گەمارۆ و سنووردارکردنە توندانەی ئەمریکا خستوویەتیە سەر ئێران، رۆژانە زیاتر لە 400 ملیۆن دۆلار زیان بە ئابووریی ئەو وڵاتە دەگەیەنن.

بەگوێریە زانیارییەکانی رۆژنامەکە، ئیدارەی دۆناڵد ترامپ هەڵمەتێکی فراوانی لەژێر ناوی "تووڕەیی ئابووری" (Economic Rage) دەستپێکردووە. ئەم ستراتیژییە تەنیا سزای دارایی نییە، بەڵکو گەمارۆدانی بەندەرەکان، دەستبەسەرداگرتنی ئەو کەشتیانەی پەیوەندییان بە تارانەوە هەیە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکان و پەکخستنی بازرگانی نەوتی ئێران دەگرێتەوە.

لەم چوارچێوەیەدا، سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە هەژماری خۆی لە پلاتفۆرمی "ئێکس" رایگەیاند؛ هێزی دەریایی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە گەمارۆدانی بەندەرەکانی ئێران. ئاماژەی بەوەش کرد، "لە چەند رۆژی داهاتوودا، کۆگاکانی نەوت لە دوورگەی 'خارگ' لێوانلێو دەبن و بیرە نەوتەکانی ئێران بەهۆی نەبوونی توانای هەناردەکردنەوە دادەخرێن."

بێسێنت جەختی کردەوە، ئامانجی ئەم فشارە توندانە بڕینی شادەماری دارایی ئێرانە. گوتیشی: "هەر کەسێک یان کەشتییەک ئاسانکاری بۆ گواستنەوەی پارە یان بازرگانی نهێنی ئێران بکات، خۆی دەخاتە ژێر مەترسی سزاکانی ئەمریکا."

ئەم هەڵمەتە ئابوورییە دوای شکستی خولێکی گفتوگۆکانی نێوان واشنتن و تاران دێت کە لە 12ـی نیسان لە پاکستان بەڕێوەچوو، بەبێ ئەوەی بگەنە رێککەوتن بۆ کۆتاییهێنان بەو شەڕەی کە ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوباتی رابردووەوە لەژێر ناوی "داستانی تووڕەیی " (Epic Rage) دەستیان پێکردووە.

لە لایەکی دیکەوە، دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا رۆژی سێشەممە رایگەیاند؛ بڕیاریداوە ماوەی راگرتنی هێرشەکان (ئاگربەست) بۆ سەر ئێران درێژ بکاتەوە تا ئەو کاتەی تاران پێشنیازێکی نوێ دەخاتە روو. ترەمپ لە "ترووس سۆشیاڵ" نووسیویەتی، ئەم بڕیارە لەسەر داوای حکوومەتی پاکستان بووە بۆ ئەوەی دەرفەت بە سەرکردە ئێرانییەکان بدرێت پێشنیازێکی یەکگرتوو ئامادە بکەن، بەڵام جەختی کردەوە، گەمارۆ دەریاییەکان بەردەوام دەبن و هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا لەوپەڕی ئامادەباشیدان.

هاوکات، شەهباز شەریف، سەرۆکوەزیرانی پاکستان، پێشوازی لە بڕیارەکەی ترەمپ کرد بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست و هیوای خواست هەردوولا پابەندی هێورکردنەوە بن. شەریف گوتی: "بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی دیپلۆماسی بۆ ململانێکانی نێوان واشنتن و تاران لەرێگەی وتووێژەوە."