چوارچێوەی هەماهەنگی لەبەردەم کۆبوونەوەی چارەنووسسازدا

پێش کاتژمێرێک

چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق و دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکان کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، بڕیارە لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لە نووسینگەی هومام حەموودی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی باڵای ئیسلامی کۆببنەوە.

سەرچاوەیەک لە نووسینگەی راگەیاندنی ئەمینداریەتیی گشتیی چوارچێوەی هەماهەنگی رایگەیاند، کۆبوونەوەکە تایبەتە بە یەکلاکردنەوەی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران و دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکان.

بەگوێرەی زانیارییەکان، یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران پێویستی بە دەنگی دوو لەسەر سێی لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگییە. واتا لە کۆی 12 ئەندام دەبێت هەشت ئەندام دەنگ بە کاندیدکردنی کەسێک بدەن.

تاوەکو ئێستا دوو بەرەی سەرەکی بوونیان هەیە، ئەوانیش بەرەی نووری مالیکی و بەرەی محەممەد شیاع سوودانین و هەر لایەک خاوەنی شەش دەنگە، ئەمەش یەکلاکردنەوەی پرۆسەکەی قورس کردووە.

تا ئێستا چوارچێوەی هەماهەنگی 12 جار لەبارەی یەکلاکردنەوەی پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبووەتەوە و لە ماوەی نۆ رۆژیشدا پێنج کۆبوونەوەی لەسەر هەمان پرس دواخستووە.

چوارچێوەی هەماهەنگی کە لە زۆرینەی هێز و لایەنە شیعەکانی عێراق پێکدێت، ماوەیەکی زۆرە لە هەوڵی یەکلاکردنەوەی کاندیدی خۆیاندایە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، بەڵام بەهۆی ململانێی قووڵی نێوان دوو بەرەی سەرەکیی ناوخۆیەوە، تا ئێستا نەیانتوانیوە بگەنە رێککەوتن.

بەرەی یەکەم لەلایەن نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاساوە سەرکردایەتی دەکرێت و بەرەی دووەمیش لەلایەن محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکەرەوەیە.

بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگی، هەر کاندیدێک بۆ ئەوەی ببێتە کاندیدی فەرمی، پێویستی بە دەنگی دوو لەسەر سێی ئەندامانی هەیە، کە دەکاتە هەشت دەنگ لە کۆی 12 دەنگ. بەڵام هیچ کام لە مالیکی و سوودانی تا ئێستا نەیانتوانیوە ئەو رێژەیە بەدەستبهێنن.

لە ماوەی رابردوودا چەندین ناوی دیکە وەک کاندیدی تەوافوقی خراونەتە روو، لەوانە باسم بەدری کە لەلایەن مالیکییەوە پشتیوانی دەکرا، بەڵام ئەو هەوڵانەش سەرکەوتوو نەبوون. دواخستنی چەندین جارەی کۆبوونەوەکان، کە دواینیان رۆژی شەممەی رابردوو بوو، ئاماژەیە بۆ قووڵیی ناکۆکییەکان و کاریگەریی فشارە دەرەکی و ناوخۆییەکان لەسەر پرۆسەکە.