ئەمریکا ناردنی دۆلاری بۆ عێراق راگرت و داوای هەڵوەشاندنەوەی میلیشیاکان دەکات

ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە هەنگاوێکی نوێدا بۆ دروستکردنی گوشار لەسەر بەغدا، پێدانی دۆلاری بە عێراق راگرت و داوا دەکات سەرجەم ئەو میلیشیایانەی سەر بە ئێرانن هەڵوەشێندرێنەوە.

رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لەسەر زاری بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بڵاویکردەوە، واشنتن وەک کارتێکی گوشار دژ بە گرووپە چەکدارەکان، رێگری کردووە لە گواستنەوەی نزیکەی 500 ملیۆن دۆلار لە داهاتی نەوتی عێراق بۆ ناوخۆی ئەو وڵاتە.

بەرپرسە ئەمریکییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، ئیدارەی واشنتن چاوەڕێیە حکوومەتی عێراق رێکاری جددی و کردەیی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو گرووپە چەکدارانە بگرێتەبەر، هەروەها هۆشدارییان داوە کە شکستی عێراق لە رێگریکردن لە هێرشی میلیشیاکان بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا، کاریگەریی زۆر خراپی لەسەر ئاییندەی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات دەبێت.

رۆژی دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، بانکی ناوەندیی عێراق (CBI) لە راگەیەندراوێکدا، ئەو راپۆرتانەی رەت کردەوە باس لەوە دەکەن ئەمریکا ناردنی دۆلاری نەختینەی بۆ بەغدا راگرتبێت. ئەم کاردانەوەیەی بانکی ناوەندی دوای ئەوە هات کە کەناڵی "ئەلحەدەس" بڵاوی کردەوە، واشنتن بەهۆی هەبوونی میلیشیاکان لە ناو دەسەڵاتدا، تەواوی گواستنەوەی دراو و هەماهەنگییە ئەمنییە فەرمییەکانی لەگەڵ عێراق سڕ کردووە.

بانکی ناوەندی جەختی کردەوە، لێشاوکردنی دۆلار لە بانکی یەدەگی فیدراڵی نیویۆرکەوە بۆ بەغدا بەردەوامە، بەڵام سەرەڕای ئەم دڵنیاییە، نرخی دینار لە بازاڕەکاندا کەمێک بەهای خۆی لەدەستدا.

ئەم قەیرانە داراییە لە کاتێکدایە کە رۆژی هەینی رابردوو، وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا، سزای توندی بەسەر حەوت فەرماندەی باڵای میلیشیاکانی نزیک لە ئێراندا سەپاند لەوانە فەرماندەکانی کەتائیبی حزبوڵڵا، نوجەبا و عەسائیب ئەهلوحەق.

هاوکات رۆژی سێشەممە 21ی نیسانی 2026، رۆژنامەی نیویۆرک تایمز، لە زاری دوو بەرپرسی عێراقی پشتڕاستی کردووەتەوە واشنتن تەواوی پاڵپشتییە دارایی و سەربازییەکانی بۆ دەزگا ئەمنییەکانی عێراق هەڵپەساردووە؛ هاوکات بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگری عێراقیش رایگەیاند، هاوکاری و دابینکردنی بودجە لەلایەن ئەمریکاوە تا کاتێکی نادیار راگیراوە.

ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم بڕیارەی واشنتن وەک کاردانەوەیەکە بەرانبەر ئەو هێرشانەی کە لەلایەن گرووپە چەکدارەکانەوە دەکرێنە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە عێراق.

لە راپۆرتەکەیدا هاتووە، بەرپرسان لە وەزارەتی بەرگریی عێراق هۆشداری دەدەن، ئەم هەنگاوەی ئەمریکا کاریگەریی راستەوخۆی دەبێت لەسەر پەککەوتنی پاڵپشتییە لۆجستییەکان بۆ فڕۆکە جەنگییەکان، راگرتنی تەواوی ئەو خولە سەربازییانەی کە لەلایەن ئەفسەرانی ئەمریکییەوە سەرپەرشتی دەکران و لاوازبوونی هەماهەنگییەکان بۆ راوەدوونانی پاشماوەکانی داعش.

تۆماس پیگۆت، جێگری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ئەمریکا چیتر بەرگەی هێرش بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ناگرێت و چاوەڕوان دەکات حکوومەتی عێراق دەستبەجێ هەموو رێکارەکان بگرێتە بەر بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرووپە لە یاسا دەرچووەکان کە هاوپەیمانی ئێرانن.