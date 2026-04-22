ئیکۆ عێراق: سەرۆکایەتی کۆمار رۆژانە زیاتر لە 143 ملیۆن دیناری خەرج کردووە
روانگەی ئیکۆ عێراق لە راپۆرتێکی نوێدا قەبارەی خەرجییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراقی لە ساڵی 2025 ئاشکرا کرد، کە بەپێی داتاکان رۆژانە 143 ملیۆن دینار لەو دامەزراوەیەدا خەرج کراوە.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، بەپێی راگەیەندراوێکی روانگەکە، کۆی خەرجییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار لە ساڵی 2025 گەیشتووەتە 52 ملیار و 366 ملیۆن و 674 هەزار و 988 دینار، کە بۆ هەر رۆژێک دەکاتە نزیکەی 143 ملیۆن و 470 هەزار دینار.
روانگە ئاماژەی بەوەش کردووە، زۆرینەی ئەو پارەیە بۆ مووچە، خەرجییە کارگێڕییەکان، خواردن و کڕینی کەلوپەل رۆیشتووە، لە کاتێکدا تەنیا 218 ملیۆن دینار بۆ خەرجیی وەبەرهێنان تەرخان کراوە.
روانگەی ئیکۆ عێراق، رەخنەی توند لە سەرۆکایەتی کۆمار دەگرێت و رایگەیاند، "سەرەڕای ئەو بودجە زەبەلاحەی بۆی تەرخان کراوە، بەڵام لە ساڵی 2025دا سەرۆکایەتی کۆمار هیچ پێشنیازە یاسایەکی پێشکەش نەکردووە و هیچ چالاکییەکی ئەوتۆی نەبووە کە خزمەتێکی راستەوخۆ بە هاووڵاتیان بگەیەنێت یان لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕگەکانی دەستووردا بێت."
لە کۆتایی راپۆرتەکەدا روانگە داوا لە ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات یاسای تایبەت بۆ دیاریکردنی مووچە و خەرجییەکانی هەر سێ سەرۆکایەتییەکە 'کۆمار، ئەنجوومەنی وەزیران، پەرلەمان' دەربکات، جەختیش دەکاتەوە، ئەم قەبارە گەورەیەی خەرجییەکان بارگرانییەکی زۆر بۆ بودجەی گشتی وڵات دروست دەکات، لە کاتێکدا عێراق بەدەست کورتهێنانی داراییەوە گرفتارە و پێویستی بە بەکارهێنانی شەفافانەی سامانی گشتی هەیە.