جێگری پارێزگاری هەولێر: بە پێدانی زەوی ئاسانکاری بۆ خاوەنکاران دەکرێت

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، هێمن قادر، جێگری پارێزگاری هەولێر تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی رایگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگای هەولێر بەردەوامن لە پشتگیریکردنی کەرتی تایبەت و بوژاندنەوەی کەرتی پیشەسازی لە رێگەی دابینکردنی زەوی و پێدانی مۆڵەت بە خاوەنکاران.

جێگری پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، لە ناوچەی پیشەسازی "تەیمار" لە سنووری شارەوانی هەولێر، مۆڵەت دراوە بەو خاوەنکار و کۆمپانیایانەی کە دەیانەوێت کارگە دروست بکەن. گوتیشی: "حکوومەت زەوییان بۆ دابین دەکات بە شێوەی کرێی ساڵانە و لە رێگەی گرێبەست لەگەڵ سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر، ئەمەش دوای وەرگرتنی رەزامەندی هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان."

سەبارەت بە گرنگی ئەم هەنگاوە، هێمن قادر روونی کردەوە، ئامانجی سەرەکی پارێزگای هەولێر و ئەو لیژنە باڵایەی کە پارێزگار سەرۆکایەتی دەکات، ئەوەیە شار بەرەو پێش بچێت و بەرهەمی ناوخۆیی لە هەموو سێکتەرەکاندا زیاد بکات. گوتیشی: "دەمانەوێت بگەینە قۆناخی خۆبژێوی و لە هەمان کاتدا بتوانین بەرهەمەکانمان بنێرینە دەرەوەی شارەکە و بۆ دەرەوەی وڵاتیش."

جێگری پارێزگار ئاشکرای کرد کە ئەم مۆڵەتانە چەندین بواری جیاواز دەگرێتەوە، لەوانە، کەرتی بیناسازی و کاشی. هەروەها کارگەی پلاستیک و کەرتی خۆراک و بوارە جیاوازەکانی دیکەی پیشەسازی.

هێمن قادر جەختی کردەوە، ئەم بەرنامەیە بۆ خاوەنکارە جدییەکانە و حکوقمەت هاوکارییان دەکات بۆ ئەوەی کار و پڕۆژەکانیان ئەنجام بدەن، بە ئامانجی بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و رەخساندنی هەلی کار.

 
لاڤین عومەر ,